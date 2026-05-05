बांसवाड़ा में नाव दुर्घटना: मामा और भांजे लापता, बचाव कार्य जारी

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अनास नदी में नाव पलटने से दो लोग लापता हो गए हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा है।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक हृदयविदारक नाव दुर्घटना हुई है, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना अनास नदी में हुई, जहाँ एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 11 लोग सवार थे, जिनमें से नौ तो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जयेश और उसका भांजा मानव अभी भी लापता हैं। यह हादसा तब हुआ जब भानो का पाड़ा निवासी 10 लोग आनंदपुरी के वंडा डोकोर गांव से लौट रहे थे और उन्होंने सड़क मार्ग की बजाय नदी मार्ग को चुना। जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर को जब नाव नदी के बीचों-बीच पहुंची, तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नदी में गिरने के बाद सवारों में चीख-पुकार मच गई। नौ लोग किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुँचने में सफल रहे, लेकिन जयेश (22 वर्ष) और उसका 8 वर्षीय भांजा मानव पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण लापता हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घटनास्थल पर एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल रैगर सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय तैराक लगातार नदी में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि बचाव अभियान को और तेज किया जा सके। अनास नदी का बहाव और गहराई बचाव कार्य में बाधा बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने लापता युवकों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई है। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि नाव पलटने का कारण क्या था। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से नदी मार्गों पर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह घटना मध्यप्रदेश के बरगी बांध में हाल ही में हुई नाव दुर्घटना के बाद हुई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में नाव चलाने वालों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। इस दुखद घटना ने बांसवाड़ा जिले में शोक की लहर फैला दी है और सभी लोग लापता युवकों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बचाव दल लगातार नदी में खोजबीन कर रहा है और हर संभव प्रयास कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही लापता युवकों का पता चल जाएगा और उनके परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। यह दुर्घटना एक गंभीर सबक है और हमें नदी मार्गों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है.

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक हृदयविदारक नाव दुर्घटना हुई है, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना अनास नदी में हुई, जहाँ एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 11 लोग सवार थे, जिनमें से नौ तो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जयेश और उसका भांजा मानव अभी भी लापता हैं। यह हादसा तब हुआ जब भानो का पाड़ा निवासी 10 लोग आनंदपुरी के वंडा डोकोर गांव से लौट रहे थे और उन्होंने सड़क मार्ग की बजाय नदी मार्ग को चुना। जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर को जब नाव नदी के बीचों-बीच पहुंची, तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। नदी में गिरने के बाद सवारों में चीख-पुकार मच गई। नौ लोग किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुँचने में सफल रहे, लेकिन जयेश (22 वर्ष) और उसका 8 वर्षीय भांजा मानव पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण लापता हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। घटनास्थल पर एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल रैगर सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय तैराक लगातार नदी में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि बचाव अभियान को और तेज किया जा सके। अनास नदी का बहाव और गहराई बचाव कार्य में बाधा बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने लापता युवकों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई है। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि नाव पलटने का कारण क्या था। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से नदी मार्गों पर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह घटना मध्यप्रदेश के बरगी बांध में हाल ही में हुई नाव दुर्घटना के बाद हुई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में नाव चलाने वालों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। इस दुखद घटना ने बांसवाड़ा जिले में शोक की लहर फैला दी है और सभी लोग लापता युवकों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बचाव दल लगातार नदी में खोजबीन कर रहा है और हर संभव प्रयास कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही लापता युवकों का पता चल जाएगा और उनके परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। यह दुर्घटना एक गंभीर सबक है और हमें नदी मार्गों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है





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