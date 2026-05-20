बागपत के धनौरा सिल्वरनगर गांव को कई गांवों से जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर, आवागमन में परेशानी

बागपत के धनौरा सिल्वरनगर गांव को कई गांवों से जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। नहर पटरी को जोड़ने वाली सड़क भी जगह-जगह से टूट कर जर्जर हो गई है। धनौरा सिल्वरनगर गांव के बाहरी हिस्से में कई गांवों को जोड़ने वाले बाईपास मार्ग की सड़क लंबे समय से जर्जर हाल है। इस मार्ग के आधा किमी.से ज्यादा हिस्से में सड़क का नाम और निशान तक मिट चुका है। जबकि आधा किमी.हिस्से में रोड़ी उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बाकी हिस्से की नहर पटरी को जोड़ने वाली सड़क भी जगह-जगह से टूट कर जर्जर हो गई है। इस मार्ग से हजारों विद्यार्थी रोज यहां के इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने आते जाते हैं। जिनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मार्ग से आसपास के गांवों के वाहन चालकों को भी आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के कुछ हिस्से में बनने से आज तक कोई मरम्मत भी नहीं कराई गई है। सड़क को दुरुस्त कराने के लिए जनपद के आला अधिकारियों को बार बार अवगत कराया जाता है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अतुल कुमार का कहना था कि सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा। इस सड़क को चालू वित्त वर्ष 2026-7 की कार्ययोजना में शामिल किया गया है जिसे स्वीकृति के लिए अब शासन को भेजी जाएगी। शासन से बजट मंजूर होने के बाद सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उम्मीद है कि यह सड़क मंजूर होगी, क्योंकि विधायक के प्रस्ताव पर इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है।
बागपत के धनौरा सिल्वरनगर गांव को कई गांवों से जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। नहर पटरी को जोड़ने वाली सड़क भी जगह-जगह से टूट कर जर्जर हो गई है। धनौरा सिल्वरनगर गांव के बाहरी हिस्से में कई गांवों को जोड़ने वाले बाईपास मार्ग की सड़क लंबे समय से जर्जर हाल है। इस मार्ग के आधा किमी.
से ज्यादा हिस्से में सड़क का नाम और निशान तक मिट चुका है। जबकि आधा किमी.
हिस्से में रोड़ी उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बाकी हिस्से की नहर पटरी को जोड़ने वाली सड़क भी जगह-जगह से टूट कर जर्जर हो गई है। इस मार्ग से हजारों विद्यार्थी रोज यहां के इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने आते जाते हैं। जिनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मार्ग से आसपास के गांवों के वाहन चालकों को भी आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के कुछ हिस्से में बनने से आज तक कोई मरम्मत भी नहीं कराई गई है। सड़क को दुरुस्त कराने के लिए जनपद के आला अधिकारियों को बार बार अवगत कराया जाता है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अतुल कुमार का कहना था कि सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा। इस सड़क को चालू वित्त वर्ष 2026-7 की कार्ययोजना में शामिल किया गया है जिसे स्वीकृति के लिए अब शासन को भेजी जाएगी। शासन से बजट मंजूर होने के बाद सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उम्मीद है कि यह सड़क मंजूर होगी, क्योंकि विधायक के प्रस्ताव पर इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है
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