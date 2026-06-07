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बागपत में ट्रक चालक ने आत्महत्या की

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बागपत में ट्रक चालक ने आत्महत्या की
बागपतट्रक चालकआत्महत्या
📆07-06-2026 02:25:00
📰Dainik Jagran
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बागपत में ऊर्जा निगम के उत्पीड़न से आहत होकर एक ट्रक चालक ने आत्महत्या कर ली। 29 हजार का बिजली बिल जमा न होने पर मीटर उखाड़ने के बाद चालक ने यह कदम उठाया।

बागपत में ऊर्जा निगम के उत्पीड़न से आहत होकर एक ट्रक चालक ने आत्महत्या कर ली। 29 हजार का बिजली बिल जमा न होने पर मीटर उखाड़ने के बाद चालक ने यह कदम उठाया। ऊर्जा निगम पर उत्पीड़न का आरोप लगा। ट्रक चालक ने शनिवार को खुदकुशी कर ली। पीड़ित स्वजन का आरोप है कि ऊर्जा निगम के उत्पीड़न से वह परेशान था। 29 हजार का बिजली बिल जमा न होने पर ऊर्जा निगम की टीम एक दिन पहले मीटर उखाड़कर ले गई थी। 30 वर्षीय अमजद ट्रक चलाते थे। शुक्रवार रात उनका शव घर में ही छत के पंखे से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्वजन और ग्रामीणों ने शव को फंदे से उतारने का विरोध करते हुए ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। भाई मोसीन ने बताया कि अमजद ईद के अवसर पर घर आया था। आरोप लगाया कि गुरुवार को ऊर्जा निगम के जेई और अन्य कर्मचारी 29 हजार रुपये के बिल बकाया बताते हुए घर का बिजली मीटर हटाने लगे। अमजद ने कर्मचारियों से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा था कि उसकी मां बीमार चल रही हैं। उनके उपचार में काफी धनराशि खर्च हो चुकी है। उसने जल्द ही बकाया जमा कराने का वादा किया, लेकिन जेई व अन्य कर्मचारियों ने एक न सुनी और मीटर उखाड़कर ले गए। इसी से आहत होकर अमजद ने आत्मघाती कदम उठाया है। मथुरा 'IIT बाबा' अभिषेक मिश्रा पर नया खुलासा: चार और युवतियों संग अश्लील तस्वीरें वायरल, नशा देकर करता था दुष्कर्म पोस्टमार्टम के बाद चालक के शव को सिपुर्द-ए-खाक किया गया। प्रभारी रमाला थाना सूर्यदीप सिंह ने बताया कि बिजली मीटर हटाए जाने से परेशान होकर अमजद के आत्महत्या करने की स्वजन ने शिकायत की है। मामले की जांच की जा रही है। UP Weather: फिर से यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, 40 जिलों में चलेगी लू और चढ़ेगा तापमान जेई देवेंद्र सैनी ने कहा कि अमजद के घर का करीब चार साल पूर्व 46,506 रुपये बिजली बिल जमा न होने के कारण विभाग ने कनेक्शन बंद कर दिया था। अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद यादव का कहना है कि मुझे बड़ौत एक्सईएन प्रथम ने जानकारी दी कि इस दुखद घटना से ऊर्जा निगम का कोई लेना देना नहीं है.

बागपत में ऊर्जा निगम के उत्पीड़न से आहत होकर एक ट्रक चालक ने आत्महत्या कर ली। 29 हजार का बिजली बिल जमा न होने पर मीटर उखाड़ने के बाद चालक ने यह कदम उठाया। ऊर्जा निगम पर उत्पीड़न का आरोप लगा। ट्रक चालक ने शनिवार को खुदकुशी कर ली। पीड़ित स्वजन का आरोप है कि ऊर्जा निगम के उत्पीड़न से वह परेशान था। 29 हजार का बिजली बिल जमा न होने पर ऊर्जा निगम की टीम एक दिन पहले मीटर उखाड़कर ले गई थी। 30 वर्षीय अमजद ट्रक चलाते थे। शुक्रवार रात उनका शव घर में ही छत के पंखे से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्वजन और ग्रामीणों ने शव को फंदे से उतारने का विरोध करते हुए ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। भाई मोसीन ने बताया कि अमजद ईद के अवसर पर घर आया था। आरोप लगाया कि गुरुवार को ऊर्जा निगम के जेई और अन्य कर्मचारी 29 हजार रुपये के बिल बकाया बताते हुए घर का बिजली मीटर हटाने लगे। अमजद ने कर्मचारियों से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा था कि उसकी मां बीमार चल रही हैं। उनके उपचार में काफी धनराशि खर्च हो चुकी है। उसने जल्द ही बकाया जमा कराने का वादा किया, लेकिन जेई व अन्य कर्मचारियों ने एक न सुनी और मीटर उखाड़कर ले गए। इसी से आहत होकर अमजद ने आत्मघाती कदम उठाया है। मथुरा 'IIT बाबा' अभिषेक मिश्रा पर नया खुलासा: चार और युवतियों संग अश्लील तस्वीरें वायरल, नशा देकर करता था दुष्कर्म पोस्टमार्टम के बाद चालक के शव को सिपुर्द-ए-खाक किया गया। प्रभारी रमाला थाना सूर्यदीप सिंह ने बताया कि बिजली मीटर हटाए जाने से परेशान होकर अमजद के आत्महत्या करने की स्वजन ने शिकायत की है। मामले की जांच की जा रही है। UP Weather: फिर से यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, 40 जिलों में चलेगी लू और चढ़ेगा तापमान जेई देवेंद्र सैनी ने कहा कि अमजद के घर का करीब चार साल पूर्व 46,506 रुपये बिजली बिल जमा न होने के कारण विभाग ने कनेक्शन बंद कर दिया था। अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद यादव का कहना है कि मुझे बड़ौत एक्सईएन प्रथम ने जानकारी दी कि इस दुखद घटना से ऊर्जा निगम का कोई लेना देना नहीं है

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बागपत ट्रक चालक आत्महत्या ऊर्जा निगम उत्पीड़न बिजली बिल मीटर उखाड़ना

 

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