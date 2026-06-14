बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर एवं भाजपा नेता से मुलाकात, नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय की पुष्टि

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भाजपा के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में आधिकारिक रूप से विलय कर ली। इस कदम से उनके गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा मिली है, जबकि टीएमसी की मुख्य दल ने इस कदम को कानूनी चुनौतियों के साथ प्रश्नवाचक रखा।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों ने आज दिल्ली में एक अनुक्रमिक राजनीति क यात्रा पूरी की। सबसे पहले, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर मुलाकात की, जहाँ उन्होंने संसद के भीतर अपने गठबंधन को अलग ढाँचा देने की मांग रखी। इस मुलाकात के दौरान बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (एनएसपी) में आधिकारिक रूप से विलय कर लिया है और इस नई पहचान को लेकर अदालत में अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इस सिलसिले में विपक्षी दल के भीतर चल रहे फटकार और संघर्ष को देखते हुए, बागी सांसद काकोलि घोष दस्तीदार ने कहा कि दो और सांसद जल्द ही इस गुट में शामिल होंगे, जिससे उनका समूह संसद में 22 सदस्यों तक पहुँच सकता है। इसके बाद, बागी टीएमसी प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्य राजनीति व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास का दौरा किया। इस दौर में सायनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती और काकोलि घोष ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर नई गठबंधन की संभावनाओं की चर्चा की। वे यह दर्शाना चाहते थे कि बागी समूह अब एनएसपी के माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन दे सकता है, जिससे उनके लिए अलग संसदीय समूह बनाना आसान हो जाएगा और विधायी अड़चनों को न्यूनतम किया जा सकेगा। साथ ही, कोलकाता में टीएमसी के प्रमुख नेताओं गौतम देब और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले सप्ताह ममता बनर्जी के आवास पर जाकर अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पार्टी के भीतर संघर्ष की गहराई का पता चलता है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बागी नेताओं पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत कोई भी सांसद या विधायक तभी अयोग्य घोषित नहीं होगा जब तक कि उनका मूल राजनीति क दल आधिकारिक तौर पर किसी अन्य दल में विलय नहीं करता। उन्होंने यह भी उजागर किया कि बागी सांसदों ने अपने मौजूदा चुनावी चिन्हों को बरकरार रखते हुए अनधिकृत रूप से अलग गुट बनाकर अपनी सीटें रखना चाहा, जो कि कानून के स्पष्ट विरुद्ध है। इस संदर्भ में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट कर यह स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक और नियमानुसार पार्टी विलय ही वैध माने जा सकते हैं, अन्यथा सांसदों को अपनी सीटें खोने या अयोग्य घोषित किए जाने का जोखिम रहता है। यह सब बातें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि बागी टीएमसी समूह की भविष्य की दिशा, गठबंधन और कानूनी चुनौतियों पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों ने आज दिल्ली में एक अनुक्रमिक राजनीतिक यात्रा पूरी की। सबसे पहले, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर मुलाकात की, जहाँ उन्होंने संसद के भीतर अपने गठबंधन को अलग ढाँचा देने की मांग रखी। इस मुलाकात के दौरान बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (एनएसपी) में आधिकारिक रूप से विलय कर लिया है और इस नई पहचान को लेकर अदालत में अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इस सिलसिले में विपक्षी दल के भीतर चल रहे फटकार और संघर्ष को देखते हुए, बागी सांसद काकोलि घोष दस्तीदार ने कहा कि दो और सांसद जल्द ही इस गुट में शामिल होंगे, जिससे उनका समूह संसद में 22 सदस्यों तक पहुँच सकता है। इसके बाद, बागी टीएमसी प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्य राजनीति व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास का दौरा किया। इस दौर में सायनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती और काकोलि घोष ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर नई गठबंधन की संभावनाओं की चर्चा की। वे यह दर्शाना चाहते थे कि बागी समूह अब एनएसपी के माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन दे सकता है, जिससे उनके लिए अलग संसदीय समूह बनाना आसान हो जाएगा और विधायी अड़चनों को न्यूनतम किया जा सकेगा। साथ ही, कोलकाता में टीएमसी के प्रमुख नेताओं गौतम देब और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले सप्ताह ममता बनर्जी के आवास पर जाकर अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पार्टी के भीतर संघर्ष की गहराई का पता चलता है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बागी नेताओं पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के तहत कोई भी सांसद या विधायक तभी अयोग्य घोषित नहीं होगा जब तक कि उनका मूल राजनीतिक दल आधिकारिक तौर पर किसी अन्य दल में विलय नहीं करता। उन्होंने यह भी उजागर किया कि बागी सांसदों ने अपने मौजूदा चुनावी चिन्हों को बरकरार रखते हुए अनधिकृत रूप से अलग गुट बनाकर अपनी सीटें रखना चाहा, जो कि कानून के स्पष्ट विरुद्ध है। इस संदर्भ में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट कर यह स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक और नियमानुसार पार्टी विलय ही वैध माने जा सकते हैं, अन्यथा सांसदों को अपनी सीटें खोने या अयोग्य घोषित किए जाने का जोखिम रहता है। यह सब बातें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि बागी टीएमसी समूह की भविष्य की दिशा, गठबंधन और कानूनी चुनौतियों पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता है





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