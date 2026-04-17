बाजार में सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी मामूली बढ़त पर; एफआईआई की वापसी

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में धीमी शुरुआत हुई, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। वैश्विक शांति की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सहारा मिला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भी खरीदारी शुरू कर दी है, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में मिली-जुली शुरुआत देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जो निवेशकों के लिए कुछ हद तक राहत का संकेत है। वैश्विक स्तर पर एशियाई बाजारों में नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भारतीय बाजार को एक सकारात्मक दिशा दी है। शुरुआती कारोबार में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 177.52 अंक चढ़कर 78,166.

20 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 37.4 अंक की तेजी के साथ 24,234.15 पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही, भारतीय रुपये में भी डॉलर के मुकाबले मजबूती देखी गई, जो 27 पैसे बढ़कर 92.87 पर पहुंच गया। वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच, निवेशकों को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू होने की उम्मीदें तथा लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल बनाया है। इस अनुकूल स्थिति के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई उल्लेखनीय गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की भारतीय बाजारों में वापसी ने बाजार की धारणा को और मजबूत किया है। एफआईआई, जो हाल के दिनों में बड़ी बिकवाली कर रहे थे, वे अब शुद्ध खरीदार के रूप में उभर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने 382 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की, जिससे पिछले दो दिनों में उनका कुल निवेश 1,048 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह विदेशी फंडों का विश्वास पुनः स्थापित होने का संकेत है, जो बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारक है। शुरुआती कारोबार के दौरान, 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में 177.52 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह 78,166.20 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 37.4 अंक बढ़कर 24,234.15 पर कारोबार कर रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि इस तेजी में बड़े, दिग्गज शेयरों की तुलना में छोटे और मझोले शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.85% की वृद्धि देखी गई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.5% की तेजी दर्ज की गई। इसके विपरीत, मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 केवल 0.14% की मामूली बढ़त के साथ आगे बढ़ा। यह प्रवृत्ति छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) में बढ़ती investor गतिविधि को दर्शाती है। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो, सेंसेक्स में शामिल आईटीसी, एनटीपीसी, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे प्रमुख शेयरों में 2% तक की तेजी देखी गई। वहीं, दूसरी ओर, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में मामूली गिरावट आई। निफ्टी एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स में 1% से अधिक की शानदार छलांग दर्ज की गई, जो इन क्षेत्रों में मजबूत मांग का संकेत देता है। हालांकि, निफ्टी मेटल इंडेक्स में 0.4% की गिरावट आई, जो वैश्विक धातु बाजारों में कुछ नरमी का संकेत हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सप्ताहांत में संभावित वार्ता का उल्लेख करने से कच्चे तेल के बाजार में शांति लौट आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1% से अधिक गिरकर 98.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं, और डब्ल्यूटीआई क्रूड 93.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। अप्रैल महीने में कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आना भारत के लिए आयात बिल के लिहाज से अत्यंत सकारात्मक खबर है, क्योंकि भारत अपनी अधिकांश तेलSजरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का सीधा और सकारात्मक असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा है। शुरुआती कारोबार में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 92.87 के स्तर पर पहुंच गया, जो आयातकों के लिए राहत की बात है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के अनुसार, छोटे और मझोले शेयरों में खुदरा निवेशकों की सक्रिय खरीदारी इस तेजी का मुख्य कारण है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे लंबी अवधि के निवेश के लिए लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करें और मौजूदा चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों तथा कंपनियों के प्रबंधन की टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रखें। वहीं, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने आगाह किया है कि रुपये की रिकवरी अभी भी भू-राजनीतिक घटनाओं पर काफी हद तक निर्भर रहेगी। कुल मिलाकर, भू-राजनीतिक मोर्चे पर आ रही शांति की खबरें शेयर बाजार को तत्काल राहत प्रदान कर रही हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचती है और विदेशी निवेशकों का धन इसी तरह भारतीय बाजारों में आता रहता है, तो आने वाले कारोबारी सत्रों में यह तेजी और स्थिरता बनी रह सकती है। यह एक नाजुक संतुलन है, जहां वैश्विक शांति और विदेशी निवेश बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे





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