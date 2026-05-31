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बाजार गिरावट के बीच 5 शेयरों ने दिया 64% तक रिटर्न

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बाजार गिरावट के बीच 5 शेयरों ने दिया 64% तक रिटर्न
शेयर बाजारनिवेशरिटर्न
📆31-05-2026 07:17:00
📰Dainik Jagran
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📊News: 57% · Publisher: 53%

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद, मॉडिसन, सोनालिस कंज्यूमर, हाईटेक कॉरपोरेशन, कॉफी डे एंटरप्राइजेज और ब्लिस जीवीएस फार्मा ने निवेशकों को 42% से 64% तक का शानदार रिटर्न दिया।

पिछले सप्ताह शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ शेयरों ने निवेश कों को जबरदस्त रिटर्न दिया। बीते हफ्ते निफ्टी 50 में 0.72 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 23,547.75 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 0.

85 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 74,775.74 के स्तर पर आ गया। हालांकि, इस गिरावट के बीच पांच शेयर ऐसे रहे जिन्होंने सिर्फ चार दिनों के कारोबार में निवेशकों को 64 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया। गुरुवार को बकरीद के चलते बाजार बंद रहा, इसलिए सप्ताह में केवल चार दिन ही कारोबार हुआ। इन पांच शेयरों ने बाजार की मंदी को मात देकर निवेशकों को खासा मुनाफा कमाया। आइए जानते हैं इन शेयरों की पूरी जानकारी। मॉडिसन का शेयर पिछले हफ्ते 63.91 प्रतिशत उछलकर 173.75 रुपये से 284.80 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 10.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 284.80 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 928.07 करोड़ रुपये है। सोनालिस कंज्यूमर का शेयर 51.75 प्रतिशत चढ़कर 42.84 रुपये से 65.01 रुपये पर पहुंच गया और शुक्रवार को 20 प्रतिशत की तेजी के साथ 65.01 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैप 30.87 करोड़ रुपये है। हाईटेक कॉरपोरेशन का शेयर 44.99 प्रतिशत बढ़कर 167.50 रुपये से 242.85 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 9.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 242.85 रुपये पर बंद हुआ और इसकी मार्केट कैप 415.96 करोड़ रुपये है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज का शेयर 42.54 प्रतिशत चढ़कर 24.40 रुपये से 34.78 रुपये पर पहुंच गया और शुक्रवार को 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 34.78 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैप 734.73 करोड़ रुपये है। ब्लिस जीवीएस फार्मा का शेयर 42.46 प्रतिशत बढ़कर 300.20 रुपये से 427.65 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 7.90 प्रतिशत बढ़कर 427.65 रुपये पर बंद हुआ और इसकी मार्केट कैप 4,493.92 करोड़ रुपये है। निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और ऊपर दिए गए आंकड़े केवल जानकारी के उद्देश्य से हैं। किसी भी निवेश के फैसले से पहले एक प्रमाणित निवेश सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। बाजार में तेजी के बावजूद, निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। पिछले हफ्ते के इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि बाजार में अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन सही जानकारी और समझदारी से ही लाभ कमाया जा सकता है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

शेयर बाजार निवेश रिटर्न मॉडिसन सोनालिस कंज्यूमर

 

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