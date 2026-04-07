बाजार में गिरावट: सेंसेक्स 800 अंक गिरा, निफ्टी 22800 से नीचे

शेयर बाजार में गिरावट जारी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 22,800 के नीचे, रुपया कमजोर। एशियाई बाजारों में भी मिलाजुला रुख।

बोनस मार्केट अपडेट: शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 800 अंक गिरा; निफ्टी 22800 से नीचे, रुपया 17 पैसे कमजोर। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी 22,800 के नीचे आ गया। इटरनल और इंडिगो जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में बाजार का माहौल काफी निराशाजनक रहा। सेंसेक्स 824.44 अंक गिरकर 73,282.41 पर आ गया, वहीं निफ्टी 248.95 अंक की गिरावट के साथ 22,719.

30 पर पहुंच गया। निवेशकों में सतर्कता का माहौल देखा जा रहा है, जिससे बाजार में गिरावट का दौर जारी है। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे कमजोर होकर 93.07 के स्तर पर आ गया, जो निवेशकों की चिंता को और बढ़ा रहा है।\एशियाई बाजारों में भी आज मिलाजुला रुख देखने को मिला, जिससे वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की समय सीमा निर्धारित करने से पहले तेल की कीमतों में उछाल जारी रहा, जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जापान का निक्केई 225 शुरुआती बढ़त गंवाते हुए 0.2% गिर गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 1.5% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली रूप से गिरा, जबकि शंघाई कंपोजिट में 0.4% की वृद्धि हुई। हांगकांग में छुट्टी के कारण बाजार बंद रहा। वैश्विक बाजार के घटनाक्रमों का भारतीय बाजार पर भी असर पड़ा, जिससे निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ। यह गिरावट वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के कारण देखी जा रही है।\वॉल स्ट्रीट पर शेयर की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली, लेकिन वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के माहौल के बीच इसका असर सीमित रहा। एसएंडपी 500 में 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले छह हफ्तों में पहली बार सकारात्मक रुझान दिखा रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 165 अंक या 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ऊर्जा व्यापार में, बेंचमार्क अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 2.37 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 114.78 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.40 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 111.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी बाजार में अनिश्चितता का एक प्रमुख कारण बनी हुई हैं। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ का उपयोग करके आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको एक बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें





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