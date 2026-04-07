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बाजार अपडेट: सेंसेक्स 800 अंक गिरा, निफ्टी 22,800 से नीचे, रुपया कमजोर

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बाजार अपडेट: सेंसेक्स 800 अंक गिरा, निफ्टी 22,800 से नीचे, रुपया कमजोर
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📆07-04-2026 11:56:00
📰Amar Ujala
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शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, रुपये में कमजोरी, एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल।

बोनस मार्केट अपडेट: शुरुआती सत्र में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 22,800 के स्तर से नीचे आ गया। शेयर बाजार में यह गिरावट निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक संकेतों के चलते देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 824.44 अंक गिरकर 73,282.41 पर आ गया, वहीं निफ्टी 248.95 अंक की गिरावट के साथ 22,719.

30 पर पहुंच गया। प्रमुख शेयरों में गिरावट देखी गई, जिनमें इटरनल और इंडिगो के शेयर 2% तक गिरे। रुपये में भी कमजोरी देखी गई, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 93.07 पर आ गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अस्थिर वैश्विक संकेतों और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण है।\एशियाई बाजारों में भी आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की चेतावनी देने से पहले तेल की कीमतों में उछाल जारी रहा। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 शुरुआती बढ़त गंवाकर 0.2 प्रतिशत गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 1.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली रूप से अपरिवर्तित रहा। शंघाई कंपोजिट में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग में छुट्टी के कारण बाजार बंद रहा। वैश्विक बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी।\वॉल स्ट्रीट पर शेयर की कीमतों में मामूली उछाल आया, एसएंडपी 500 में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 165 अंक या 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और नैस्डैक कंपोजिट में 0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ऊर्जा बाजार में, बेंचमार्क अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 2.37 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 114.78 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.40 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 111.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति की चिंताओं के कारण है। हम डेटा संग्रह टूल्स, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के अनुसार आपके डेटा का उपयोग किया जाता है। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है

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