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बाजार में गिरावट के बावजूद इन 5 शेयरों ने दिया 82% तक का रिटर्न

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बाजार में गिरावट के बावजूद इन 5 शेयरों ने दिया 82% तक का रिटर्न
शेयर बाजाररिटर्नएसबीईसी शुगर
📆07-06-2026 06:51:00
📰Dainik Jagran
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पिछले सप्ताह शेयर बाजार में गिरावट आई, लेकिन पांच शेयरों ने 39% से 82% तक का शानदार रिटर्न दिया, जिसमें एसबीईसी शुगर और रिलायबल वेंचर्स शामिल हैं।

पिछले सप्ताह शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 532.40 अंक या 0.71% गिरकर 74,243.34 पर और निफ्टी 50 181.05 अंक या 0.76% गिरकर 23,366.70 पर बंद हुआ। इस गिरावट के बावजूद कुछ शेयरों ने निवेश कों को शानदार रिटर्न दिया। पांच शेयरों ने 39% से 82% तक का रिटर्न दिया, जो बाजार की मौजूदा अनिश्चितता में एक उज्ज्वल पक्ष है। एसबीईसी शुगर का शेयर पिछले हफ्ते 29.

95 रुपये से 54.59 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 82.27% का रिटर्न मिला। शुक्रवार को यह 10% अपर सर्किट पर बंद हुआ और कंपनी की मार्केट कैप 260.14 करोड़ रुपये रही। इसी तरह, रिलायबल वेंचर्स ने 70.67% का रिटर्न दिया, जिसका शेयर 19.74 रुपये से 33.69 रुपये हो गया। शुक्रवार को यह 20% अपर सर्किट पर बंद हुआ और मार्केट कैप 37.10 करोड़ रुपये रही। ट्रायो मर्केंटाइल के शेयर ने 43.71% रिटर्न दिया, जो 1.51 रुपये से 2.17 रुपये पर पहुंचा, हालांकि शुक्रवार को इसमें 4.82% की गिरावट आई। कंपनी की मार्केट कैप 14.74 करोड़ रुपये है। प्राइम प्रॉपर्टी का शेयर 23.74 रुपये से 33.90 रुपये पर पहुंचा, जिससे 42.80% रिटर्न मिला। शुक्रवार को यह 1.10% चढ़कर बंद हुआ और मार्केट कैप 57.53 करोड़ रुपये रही। पांचवां शेयर 186.85 रुपये से 260.80 रुपये पर पहुंचा, जिससे 39.58% रिटर्न मिला और शुक्रवार को 5% अपर सर्किट पर बंद हुआ। कुल मिलाकर, ये पांच शेयर बाजार की मंदी के बावजूद निवेशकों के लिए लाभदायक रहे। गौरतलब है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और यह जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले प्रमाणित सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। बीते सप्ताह की इस गिरावट के कारणों में वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं। फिर भी, कुछ सेक्टरों में छोटी कंपनियों के शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, शुगर सेक्टर की एसबीईसी शुगर और वेंचर कैपिटल से जुड़ी रिलायबल वेंचर्स ने शानदार रिटर्न दिया। इस प्रकार की छोटी कंपनियां उच्च जोखिम के साथ उच्च लाभ का अवसर प्रदान करती हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की चाल को समझें और एक विविध पोर्टफोलियो बनाए रखें। शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश से ही स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि अल्पकालिक उछाल से बचना चाहिए। इस सप्ताह के इन प्रदर्शनकर्ताओं ने एक बार फिर साबित किया कि गिरते बाजार में भी अवसर मौजूद होते हैं

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

शेयर बाजार रिटर्न एसबीईसी शुगर रिलायबल वेंचर्स निवेश

 

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