बाड़मेर: गिरल लिग्नाइट माइंस में मजदूरों और ट्रक चालकों का आंदोलन तेज, प्रशासन के साथ वार्ता विफल

बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में मजदूरों और ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारियों ने अब संघर्ष और बड़ा करने की चेतावनी दी है।

बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में मजदूर ों और ट्रक चालक ों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद आंदोलन कारियों ने अब संघर्ष और बड़ा करने की चेतावनी दी है। गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ट्रक चालक ों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। मांगों को लेकर चल रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा और प्रशासन के साथ हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। समाधान नहीं निकलने से आंदोलन कारी अब बड़े स्तर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। मंगलवार को मजदूर ों और ट्रक चालक ों ने जनआक्रोश सभा आयोजित करने के बाद कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इस दौरान प्रशासन और आंदोलन कारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। प्रशासन ने अगले दिन फिर से बातचीत का भरोसा दिया था, मगर बुधवार को हुई चर्चा भी निष्फल रही। इसके बाद आंदोलन कारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो और व्यापक रूप दिया जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिक, ट्रक चालक और ग्रामीण धरनास्थल पर डटे हुए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी देर रात फिर से गिरल धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलन कारियों के बीच मौजूद रहे। आंदोलन कारियों की प्रमुख मांगों में कंपनी से हटाए गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की पुनर्बहाली, सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था लागू करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है। इसके अलावा श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं देने तथा श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग भी की जा रही है।गौरतलब है कि मंगलवार को गिरल लिग्नाइट माइंस में आयोजित मजदूर महासम्मेलन और आक्रोश सभा के बाद हजारों मजदूर ों और ट्रक चालक ों ने कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इसी दौरान कलक्ट्रेट परिसर में अचानक हंगामा मच गया, जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में खुद पर डाल लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी और उन्हें काबू में किया। इस घटनाक्रम के दौरान विधायक भाटी भावुक और आक्रोशित नजर आए। वे लगातार कहते रहे, “मुझे मारो, मजदूर ों को मत मारो।” अचानक हुए घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में पुलिस अधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें संभाला और कलक्ट्रेट परिसर के भीतर ले गए.

बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में मजदूरों और ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारियों ने अब संघर्ष और बड़ा करने की चेतावनी दी है।गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। मांगों को लेकर चल रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा और प्रशासन के साथ हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। समाधान नहीं निकलने से आंदोलनकारी अब बड़े स्तर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। मंगलवार को मजदूरों और ट्रक चालकों ने जनआक्रोश सभा आयोजित करने के बाद कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इस दौरान प्रशासन और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।प्रशासन ने अगले दिन फिर से बातचीत का भरोसा दिया था, मगर बुधवार को हुई चर्चा भी निष्फल रही। इसके बाद आंदोलनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो और व्यापक रूप दिया जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिक, ट्रक चालक और ग्रामीण धरनास्थल पर डटे हुए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी देर रात फिर से गिरल धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों के बीच मौजूद रहे।आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में कंपनी से हटाए गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की पुनर्बहाली, सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था लागू करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है। इसके अलावा श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं देने तथा श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग भी की जा रही है।गौरतलब है कि मंगलवार को गिरल लिग्नाइट माइंस में आयोजित मजदूर महासम्मेलन और आक्रोश सभा के बाद हजारों मजदूरों और ट्रक चालकों ने कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इसी दौरान कलक्ट्रेट परिसर में अचानक हंगामा मच गया, जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में खुद पर डाल लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी और उन्हें काबू में किया। इस घटनाक्रम के दौरान विधायक भाटी भावुक और आक्रोशित नजर आए। वे लगातार कहते रहे, “मुझे मारो, मजदूरों को मत मारो।” अचानक हुए घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में पुलिस अधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें संभाला और कलक्ट्रेट परिसर के भीतर ले गए





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