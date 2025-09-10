बाढ़ के पानी में डूबे गांवों में बिद्यमान बीमारी का खतरा

यमुना और गंगा नदी में जलस्तर में कमी आई है, लेकिन पानी में डूबे गांवों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जांच कराई और फाँगिंग कराई है। पशुओं में भी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

यमुना और गंगा नदी में जलस्तर में कमी आई है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। दो दर्जन से अधिक गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है और बीमारियां व्याप्त हो रही हैं। महाराजगढ़, शेरपुर, मिर्जापुर पखौदना, नगला स्वरूपा, रामगढ़ी, लालपुर, ऊंटासानी, चंडीगढ़, धारागढ़ी, घरबरा जैसे गांवों में कई लोग बीमार हैं। कुछ लोगों को उल्टी-दस्त, कुछ को बुखार और कुछ को आंखों में परेशानी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1323 लोगों की जांच की है। पानी कम होने के साथ बीमारी फैलने से स्वास्थ्य

विभाग की टीमों ने फाँगिंग कराई है। गांवों के अलावा राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की भी जांच चल रही है। सीएमओ नीरज त्यागी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीमों को काम में तेजी लाने के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर जांच व दवा वितरण के लिए निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की तीन टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। पशुओं में भी बीमारी हो रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद नदीम की टीम ने 1250 पशुओं की जांच की है। उन्होंने बताया कि पशुओं में संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके चलते टीकाकरण कराया जा रहा है। हर रोज पांच टीमें गांव गांव जाकर जांच में जुटी हुई हैं। कुछ गांवों में मृत पशुओं के शव से बदबू उठने लगी है। तीन मकान गिरने और 12 मकानों में दरार आने की भी सूचना है। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को यमुना का जलस्तर डेढ़ मीटर कम हुआ है। प्रभावित क्षेत्र में तीन मकान गिरने व 12 मकानों में दरार आने की सूचना है। 572 एकड़ कृषि भूमि में फसलों का नुकसान का अनुमान है। सामान्य हालात होने पर निरीक्षण कराकर प्रभावित लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। एसडीएम शिशिर कुमार के अनुसार महाराजगढ़ के ग्रामीणों के लिए अलग क्षेत्र में आवासीय भूमि आवंटित की गई है लेकिन निजी कारण से ग्रामीण इस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

बाढ़ बीमारी स्वास्थ्य पशुओं यमुना नदी गंगा नदी

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें