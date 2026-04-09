बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली से तुलना पर विवाद

पीएसएल मैच में जीत के बावजूद, बाबर आजम को विराट कोहली से तुलना पर सवाल का सामना करना पड़ा। रिपोर्टर के सवाल पर भड़के बाबर, फैंस और आलोचकों के बीच छिड़ी बहस।
नई दिल्ली: कराची के नेशनल स्टेडियम में बुधवार को खेल े गए पाकिस्तान सुपर लीग ( पीएसएल ) मुकाबले में बाबर आजम की पेशावर जाल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा का विषय बन गई। बाबर आजम ने 37 गेंदों पर 43 रनों की कप्तानी पारी खेल कर अपनी टीम को 146 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप पेशावर जाल्मी ने जीत हासिल की। हालांकि, इस जीत के बावजूद, उन्हें भारतीय दिग्गज विराट कोहली से तुलना के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा,
जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल गरमा गया। बाबर आजम ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन मैच के बाद उनकी फिनिशिंग क्षमता और विराट कोहली से तुलना को लेकर सवाल उठने लगे, जिससे प्रशंसकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई।\प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक रिपोर्टर ने बाबर आजम की फिनिशिंग एबिलिटी पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना विराट कोहली से कर दी। रिपोर्टर ने पूछा कि कोहली की तरह वह मैचों को आखिरी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते, जिससे बाबर आजम थोड़े भड़क गए। उन्होंने रिपोर्टर को टोकते हुए कहा, 'आप खत्म कर दें, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दें।' बाबर आजम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास मैचों को फिनिश करने की क्षमता की कमी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'मेरी कोशिश यही होती है, मैंने काफी मैच फिनिश किए हैं। अब आपको लगता है कि मैंने फिनिश नहीं किए, मैंने बहुत मैच फिनिश किए हुए हैं।' बाबर के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ फैंस उनके बचाव में हैं तो वहीं आलोचक उनके स्ट्राइक-रेट पर सवाल उठा रहे हैं। यह बहस बाबर आजम की क्षमताओं और विराट कोहली के साथ उनकी तुलना को लेकर प्रशंसकों और क्रिकेट पंडितों के बीच एक गर्म विषय बन गई है। बाबर आजम का मानना है कि उन्होंने कई मैचों को सफलतापूर्वक समाप्त किया है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि उनका स्ट्राइक-रेट कोहली की तुलना में कम है, जो उन्हें मैचों को प्रभावी ढंग से खत्म करने से रोकता है।\टी20 क्रिकेट में बाबर आजम के स्ट्राइक-रेट को लेकर अक्सर आलोचना होती रहती है। इस सीजन के दो मैचों में उन्होंने 126.15 की औसत से 82 रन बनाए हैं, जो कई लोगों को निराशाजनक लग सकता है। दूसरी तरफ, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोहली ने हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 173.21 के स्ट्राइक-रेट से नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को 202 रनों का विशाल लक्ष्य महज 15.4 ओवरों में ही हासिल करवा दिया था, जो उनकी शानदार फिनिशिंग क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। कोहली की इस पारी ने उनकी तुलना में बाबर आजम की आलोचना को और बढ़ावा दिया। कोहली का प्रभावशाली स्ट्राइक-रेट और मैचों को प्रभावी ढंग से खत्म करने की क्षमता उन्हें क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक प्रिय खिलाड़ी बनाती है, जबकि बाबर आजम को इसी पहलू पर सुधार करने की आवश्यकता है। यह तुलना बाबर आजम पर दबाव डालती है, जो अपनी फिनिशिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने और आलोचकों को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने बाबर आजम के प्रदर्शन और विराट कोहली के साथ उनकी तुलना पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिससे क्रिकेट जगत में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
बाबर आजम विराट कोहली पीएसएल क्रिकेट तुलना प्रेस कॉन्फ्रेंस स्ट्राइक-रेट फिनिशिंग मैच