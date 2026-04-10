बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे कम पारियों में 12,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बाबर इस समय पाकिस्तान सुपर लीग ( पीएसएल ) में खेल रहे हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को लीग के एक मुकाबले में बाबर ने कराची किंग्स के खिलाफ खेल ते हुए एक अद्भुत पारी खेल ी, जिसने उनकी टीम पेशावर जल्मी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो उन्हें और भी खास बनाता है। बाबर ने कराची के खिलाफ खेल ते हुए केवल 51 गेंदों का

सामना किया और 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के अलावा, कुसल मेंडिस ने भी 52 गेंदों में 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। पेशावर जल्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 246 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए कराची किंग्स की टीम 87 रनों पर ही सिमट गई।\अपनी इस उत्कृष्ट पारी के दौरान, बाबर आजम ने एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने सबसे कम पारियों में यह आंकड़ा पार किया है। बाबर ने यह कारनामा सिर्फ 338 पारियों में कर दिखाया है। इससे पहले, यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 343 पारियों में 12,000 रन बनाए थे। इस सूची में भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 360 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। बाबर को इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने आसानी से पूरा किया। सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में बाबर आजम पहले स्थान पर हैं, जबकि क्रिस गेल और विराट कोहली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।\बाबर की नजरें अब टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने पर टिकी हैं। फिलहाल, यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के नाम है, जिन्होंने 557 पारियों में 13,571 रन बनाए हैं। बाबर आजम के नाम 351 पारियों में 12,074 रन दर्ज हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 306 पारियों में 8916 रन बनाए हैं। फखर जमां 334 पारियों में 8631 रनों के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि मोहम्मद हफीज 374 पारियों में 7946 रन बनाकर पांचवें स्थान पर हैं। बाबर आजम की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाती है, बल्कि यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक गर्व का क्षण है। उनकी शानदार बल्लेबाजी और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन उन्हें टी20 क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की श्रेणी में स्थापित करता है





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