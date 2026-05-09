बारिश के असर से कम तापमान, तेज हवाएं चलती रहीं, गल दिमागः मौसम विशेषज्ञ, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

बारिश और बादलों के कारण जिले का तापमान कई डिग्री तक कम हुआ और तेज हवाएं चलती रहीं। जिला प्रशासन ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

20 किलोमीटर की स्पीड से हवा बह रही, हल्की धूप निकली, लोगों से सावधानी बरतने की अपील आजमगढ़ में बुधवार देर रात हुई बारिश का असर शनिवार को भी मौसम पर देखने को मिला। बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी आसमान में सुबह से काले बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन गुरुवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। शुक्रवार को तापमान दो डिग्री बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हुआ और शनिवार को भी यही तापमान बना रहा। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। जिले में पिछले एक सप्ताह से मौसम लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी बादल छा जा रहे हैं। धूप निकलने पर तापमान बढ़ जाता है, जबकि बादल आने से गर्मी कम हो रही है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल बुखार और अन्य मौसम ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि जरूरी काम न होने पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। इसके साथ ही लोगों से सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर बाहर निकलने और अधिक मात्रा में पानी व अन्य तरल पदार्थ लेने की अपील की गई है, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचा जा सके.

20 किलोमीटर की स्पीड से हवा बह रही, हल्की धूप निकली, लोगों से सावधानी बरतने की अपील आजमगढ़ में बुधवार देर रात हुई बारिश का असर शनिवार को भी मौसम पर देखने को मिला। बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी आसमान में सुबह से काले बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन गुरुवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। शुक्रवार को तापमान दो डिग्री बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हुआ और शनिवार को भी यही तापमान बना रहा। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। जिले में पिछले एक सप्ताह से मौसम लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी बादल छा जा रहे हैं। धूप निकलने पर तापमान बढ़ जाता है, जबकि बादल आने से गर्मी कम हो रही है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि जरूरी काम न होने पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। इसके साथ ही लोगों से सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर बाहर निकलने और अधिक मात्रा में पानी व अन्य तरल पदार्थ लेने की अपील की गई है, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचा जा सके





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बारिश आजमगढ़ तेज हवाएं तापमान मौसम विशेषज्ञ जिले में बदल रहा है मौसम भूमिका बारिश के असर से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने सारी सावधानी बरतने की जरूरत है तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण जगह छोड़ने से बचें जिले में बारिश के असर बारिश के बादल छा से हवा के रुख बदलकर आई है। पिछले 24 घंटों में हरियाणा के 13 जिलों में बार बारिश से 9 लोगों की मौत बहराइच में हुई। यूपी के 10 जिलों में बारिश का असर यूपी के 10 जिलों में बारिश का असर तेज हवाएं से जिला और शहर में अनबन की स्थिति हु एच-1 के 15 किमी कोने में आई बारिश ने उन्हें डर लखनऊ के बादलों के बीच निकली धूप ने गर्मी बजा द लेकिन उमस ने छुड़ा नहीं छोड़ी मुजफ्फरनगर के निजी अस्पतालों में दबाव बना हुआ वहाँ में बारिश का असर रतलाम में बारिश का असर क्षेत्र में बारिश का असर मेरठ में सुबह से खिली धूप ने बजाई गर्मी बारिश में भीड़ का जमावड़ा देखने को मिला। 2 दिन तक दसगढ़ में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हव असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हैं प्रवृति से हा शुरू से ही धूप निकली तो धूप निकलने के बाद तापमान में उछाल आया दिन या रात में होने से धूप निकली है। बारिश के बादल छाते हुए हवाओं का रुख काम में बद

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