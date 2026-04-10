बारामती और राहुरी उपचुनाव: कांग्रेस ने नाम वापस लिया, फिर भी चुनावी जंग जारी

बारामती उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम वापसी के बावजूद, 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि राहुरी में 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी।

मुंबई: बारामती उपचुनाव में भले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया हो, फिर भी चुनाव होगा क्योंकि 23 उम्मीदवार अभी भी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को चुनौती देने के लिए चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बचे हुए उम्मीदवारों में करुणा मुंडे शर्मा और ‘बिग बॉस’ फेम अभिजीत बिचकुले जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी ओर, राहुरी विधानसभा के उपचुनाव में 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर पर 23 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि 4 मई को मतगणना होगी। गुरुवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था और इस दिन कई

दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिले। बारामती में, जहां उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं, निर्विरोध चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरा जोर लगाया। उन्होंने बार-बार कांग्रेस से अनुरोध किया कि वह अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल से फोन पर बात की और सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात की। एनसीपी के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के नेतृत्व में सपकाल से मुलाकात की। आखिरकार, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार आकाश मोरे का नाम वापस लिया। कांग्रेस का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपकाल ने इस निर्णय को महाराष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और आपसी संवाद की भावना के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि शरद पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुप्रिया सुले सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। सपकाल ने यह भी कहा कि दिवंगत अजित पवार के कांग्रेस के साथ पुराने संबंधों को भी ध्यान में रखा गया। नामांकन वापसी के अंतिम दिन, गुरुवार को कुल 30 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए, लेकिन 23 उम्मीदवारों के चुनाव में बने रहने से चुनाव निर्विरोध नहीं हो पाएगा। बारामती विधानसभा सीट, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के कारण खाली हुई थी, जहां एनसीपी अजित पवार गुट से सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हैं।\राहुरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक शिवाजीराव कर्डीले के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से पूर्व विधायक स्व. शिवाजीराव कर्डीले के बेटे अक्षय कर्डीले को उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी से गोविंद मोकाटे को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके अतिरिक्त, उद्धव सेना के पूर्व जिला प्रमुख रावसाहेब खेवरे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ-साथ प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, नितिन गडकरी, शिव प्रकाश, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावडे, अशोक चव्हाण, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटील जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता बारामती और राहुरी में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। यह उपचुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इन चुनावों के परिणाम राज्य की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे प्रचार और मतदाताओं का रुझान देखने लायक होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है, और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।\बारामती और राहुरी के उपचुनावों में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, और सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे और विकास के वादे मतदाताओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक इन चुनावों के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। इन चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाएगी। बारामती में कांग्रेस द्वारा नाम वापसी और अन्य दलों द्वारा अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखने से चुनाव रोचक हो गया है। राहुरी में भी विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इन चुनावों में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इन चुनावों के नतीजे राज्य की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं और भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं





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