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बाराबंकी में एसडीएम द्वारा गैस सिलेंडर दिलाने के लिए आयी शिकायत पर घटनाक्रम

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बाराबंकी में एसडीएम द्वारा गैस सिलेंडर दिलाने के लिए आयी शिकायत पर घटनाक्रम
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📆12-05-2026 15:28:00
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यूपी के बाराबंकी में संवेदनशील धारावी युवक ने एसडीएम के पास सिलेंडर दिलाने के लिए एक शिकायत दाखिल करवा दी लेकिन उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल सका। इधर, घटना को लेकर एसडीएम ने पुलिस के बीच अचानक केश पिटते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश दिए। पुलिस ने करीब एक घंटे बाद उसे थाने से छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में संवेदनशील धारावी युवक को एसडीएम द्वारा गैस सिलेंडर दिलाने के लिए दाखिल शिकायत पर रूकावे पुलिसकर्मी द्वारा जेल भेजकर भेजा गया लेकिन उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल सका, जिससे शादी से पहले ही उसे और अपनी भतीजी की शादी को बुरी तरह से अटक गया। मामले में पुलिस से आई फरियाद पर एसडीएम ने पुलिस के बीच में अचानक केश पिटते हुए घटनास्थल पर मौजूद लोगों को बुलाकर उसे जेल भेजने के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में इस तरह के कोई जवाबदेह दस्तावेज नहीं मिले हैं। हालांकि, एसडीएम आनंद तिवारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ.

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में संवेदनशील धारावी युवक को एसडीएम द्वारा गैस सिलेंडर दिलाने के लिए दाखिल शिकायत पर रूकावे पुलिसकर्मी द्वारा जेल भेजकर भेजा गया लेकिन उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल सका, जिससे शादी से पहले ही उसे और अपनी भतीजी की शादी को बुरी तरह से अटक गया। मामले में पुलिस से आई फरियाद पर एसडीएम ने पुलिस के बीच में अचानक केश पिटते हुए घटनास्थल पर मौजूद लोगों को बुलाकर उसे जेल भेजने के निर्देश दिए। पुलिस की जांच में इस तरह के कोई जवाबदेह दस्तावेज नहीं मिले हैं। हालांकि, एसडीएम आनंद तिवारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ

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