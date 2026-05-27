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बाराबंकी डकैती के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो घायल

Crime News

बाराबंकी डकैती के पांच आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो घायल
बाराबंकीडकैतीपुलिस मुठभेड़
📆27-05-2026 07:29:00
📰Dainik Jagran
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बाराबंकी में किराना व्यापारी के घर डकैती के पांच आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने चार लाख रुपये की नकदी और हथियार बरामद किए।

बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र के ग्वारी गांव में 22 मई की भोर में एक किराना व्यापारी के घर हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पटाक्षेप कर दिया है। मंगलवार देर रात देवा के टीप हार जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डकैती में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि डकैती में शामिल आरोपी जंगल में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बहराइच जिले के रहने वाले वसीम और सैफ नाम के दो बदमाश घायल हो गए। सैफ मूल रूप से घुंघटेर का निवासी है और वर्तमान में लखनऊ के दुबग्गा में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान बाराबंकी निवासी इस्लाम, बलवंत और अबरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार ये सभी डकैती की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने डकैती में लूट ी गई करीब चार लाख रुपये की नकदी बरामद की है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डकैती की यह वारदात 22 मई की सुबह करीब चार बजे हुई थी, जब हथियारबंद बदमाशों ने किराना व्यापारी आलोक जायसवाल के घर में घुसकर नकदी और जेवरात लूट लिए थे। व्यापारी और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर की तलाशी ली और करीब चार लाख रुपये की नकदी तथा सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई टीमें गठित की थीं और संदिग्धों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उनके ठिकानों का पता लगाया। मंगलवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी देवा क्षेत्र के टीप हार जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ की स्थिति पैदा की। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूट ी गई अधिकांश नकदी बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है और आम जनता को सुरक्षा का एहसास हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इनका कोई अन्य अपराध से भी संबंध है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और राहत की सांस ली है। व्यापारी आलोक जायसवाल ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने कहा कि बरामद नकदी को जल्द ही व्यापारी को सौंप दिया जाएगा। इस सफल मुठभेड़ ने पुलिस की छवि को बेहतर किया है और आम जनता में भरोसा बढ़ाया है.

बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र के ग्वारी गांव में 22 मई की भोर में एक किराना व्यापारी के घर हुई डकैती की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पटाक्षेप कर दिया है। मंगलवार देर रात देवा के टीप हार जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डकैती में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि डकैती में शामिल आरोपी जंगल में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बहराइच जिले के रहने वाले वसीम और सैफ नाम के दो बदमाश घायल हो गए। सैफ मूल रूप से घुंघटेर का निवासी है और वर्तमान में लखनऊ के दुबग्गा में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान बाराबंकी निवासी इस्लाम, बलवंत और अबरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार ये सभी डकैती की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने डकैती में लूटी गई करीब चार लाख रुपये की नकदी बरामद की है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डकैती की यह वारदात 22 मई की सुबह करीब चार बजे हुई थी, जब हथियारबंद बदमाशों ने किराना व्यापारी आलोक जायसवाल के घर में घुसकर नकदी और जेवरात लूट लिए थे। व्यापारी और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर की तलाशी ली और करीब चार लाख रुपये की नकदी तथा सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई टीमें गठित की थीं और संदिग्धों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उनके ठिकानों का पता लगाया। मंगलवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी देवा क्षेत्र के टीप हार जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ की स्थिति पैदा की। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई अधिकांश नकदी बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है और आम जनता को सुरक्षा का एहसास हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इनका कोई अन्य अपराध से भी संबंध है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और राहत की सांस ली है। व्यापारी आलोक जायसवाल ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने कहा कि बरामद नकदी को जल्द ही व्यापारी को सौंप दिया जाएगा। इस सफल मुठभेड़ ने पुलिस की छवि को बेहतर किया है और आम जनता में भरोसा बढ़ाया है

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बाराबंकी डकैती पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तारी लूट

 

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