बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में चार परिवार के सदस्य की मौत

बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर-महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। परिवार ने उस रात अपने घर के बाहर सो रहा था और तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे परिवार के पिता और तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है।
बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर-महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसा गांव में शनिवार रात दो बजे एक दुर्घटना घटी, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार के 35 वर्षीय नीरज और 13 वर्षीय अनुराग की मौत, जबकि अंशिका और आंशू को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक ा की पत्नी आरती भी गंभीर रूप से घायल है। परिवार के पास किराए पर मैजिक वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करनेवाला नीरज था। घटना के बाद सभी गांव वालों को स्तब्धता में धकेल दिया गया है.
बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर-महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसा गांव में शनिवार रात दो बजे एक दुर्घटना घटी, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार के 35 वर्षीय नीरज और 13 वर्षीय अनुराग की मौत, जबकि अंशिका और आंशू को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पत्नी आरती भी गंभीर रूप से घायल है। परिवार के पास किराए पर मैजिक वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करनेवाला नीरज था। घटना के बाद सभी गांव वालों को स्तब्धता में धकेल दिया गया है
बाराबंकी सड़क हादसा फतेहपुर थाना झांसा गांव परिवार बेमेतराबेरा मृतक जानवर दुर्घटना घटनास्थल