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बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार ने भरा नामांकन, अजित दादा का विकास जारी रखने का वादा, कांग्रेस से टकराव

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बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार ने भरा नामांकन, अजित दादा का विकास जारी रखने का वादा, कांग्रेस से टकराव
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📆07-04-2026 02:56:00
📰Amar Ujala
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बारामती विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुनेत्रा पवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अजित पवार के विकास कार्यों को जारी रखने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस से टकराव की स्थिति बन गई है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

बारामती में विरासत की लड़ाई अब तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह अजित दादा के शुरू किए गए विकास कार्यों को रुकने नहीं देंगी। उनके साथ एनसीपी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे, जिनमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुश्रीफ शामिल थे। इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने

भी उनका समर्थन किया। यह सभी महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्ता में है।\सुनेत्रा पवार ने बारामती की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने अजित पवार को वर्षों तक समर्थन दिया, उसी तरह वे अब उन्हें भी सहयोग दें। उन्होंने कहा कि अजित पवार का निधन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक भारी क्षति है। उन्होंने यह भी वादा किया कि बारामती का विकास जारी रहेगा, किसानों को पानी मिलता रहेगा और शहर को सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी रहेंगे, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अपने ससुर और वरिष्ठ नेता शरद पवार का भी ज़िक्र किया और कहा कि वह एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं और बारामती की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अजित पवार के लिए बारामती मां के समान थी और उन्होंने हमेशा यहां के लोगों की सेवा की।\इस उपचुनाव में कांग्रेस ने आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया है। सत्ताधारी दल चाहते थे कि चुनाव बिना किसी मुकाबले के हो, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि वह एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना उसका अधिकार है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। एनसीपी नेता पार्थ पवार ने कहा कि कांग्रेस को इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीति में ऐसे बयानों के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और कांग्रेस को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पार्थ पवार को 'अकृतज्ञ बेटा' बताया और उन पर तीखा हमला किया। पार्टी ने कहा कि जो लोग सत्ता के सामने झुक गए हैं, उन्हें दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 28 जनवरी को एक विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनाया गया। अब वह इसी सीट से चुनाव लड़कर अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं, ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफ़ाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं

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