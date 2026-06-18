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बारिश में लैंड स्लाइड का खतरा, कोटमसर गुफा बंद

पर्यटन News

बारिश में लैंड स्लाइड का खतरा, कोटमसर गुफा बंद
कोटमसर गुफाबारिशलैंड स्लाइड
📆18-06-2026 05:19:00
📰Dainik Bhaskar
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बारिश में लैंड स्लाइड का खतरा होने के कारण कोटमसर गुफा को 1 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास न करें और प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें।

बारिश में लैंड स्लाइड का खतरा, 1 अक्टूबर तक कोटमसर गुफा नहीं जा पाएंगे टूरिस्ट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लगातार बारिश , उफनते नालों और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बंद अवधि के दौरान उद्यान के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और नियमित पर्यटन गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। कोटमसर गुफा बंद रहेगी, लेकिन तीरथगढ़ जल प्रपात देखने पर्यटक जा सकेंगे। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास न करें और प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर की पहचान माने जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, गुफाएं, झरने और घने जंगल हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, बरसात के मौसम में कई स्थानों तक पहुंचना जोखिमपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते हर साल एहतियातन उद्यान को कुछ महीनों के लिए बंद रखा जाता है.

बारिश में लैंड स्लाइड का खतरा, 1 अक्टूबर तक कोटमसर गुफा नहीं जा पाएंगे टूरिस्ट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लगातार बारिश, उफनते नालों और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बंद अवधि के दौरान उद्यान के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और नियमित पर्यटन गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। कोटमसर गुफा बंद रहेगी, लेकिन तीरथगढ़ जल प्रपात देखने पर्यटक जा सकेंगे। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास न करें और प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर की पहचान माने जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, गुफाएं, झरने और घने जंगल हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, बरसात के मौसम में कई स्थानों तक पहुंचना जोखिमपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते हर साल एहतियातन उद्यान को कुछ महीनों के लिए बंद रखा जाता है

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कोटमसर गुफा बारिश लैंड स्लाइड पर्यटन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

 

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