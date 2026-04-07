बारिश से बाधित RR vs MI मैच, हार्दिक पांड्या ने जीता टॉस, रोहित और वैभव पर होंगी नज़रें

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मैच बारिश के कारण देर से शुरू हुआ। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। मैच 11-11 ओवर का होगा। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नज़रें होंगी।

RR vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लगातार दूसरे दिन बारिश ने मैच में खलल डाला। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेल े जा रहे मुकाबले में बारिश के कारण काफी देरी से टॉस हुआ। टॉस शाम 7 बजे होना था, मगर बारिश के कारण करीब रात 9:55 बजे हुआ। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।\मैच 11-11 ओवर का होगा: राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच में बारिश ने काफी देर बाधा डाला। बारिश के कारण ओवरों में कटौती हुई है। अब राजस्थान और मुंबई का मैच

11-11 ओवरों का खेला जाएगा। 3.2 ओवरों का पावरप्ले होगा जबकि 4 गेंदबाज 2-2 ओवर डालेंगे। वहीं एक गेंदबाज 3 ओवर डाल सकता है।\दोनों टीमों की प्लेइंग 11: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 इस प्रकार है: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा। राजस्थान रॉयल्स के इम्पैक्ट प्लेयर्स: रवि बिश्नोई, रवि सिंह, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, शुभम दुबे। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस की इम्पैक्ट प्लेयर: शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार।\हेड टू हेड रिकॉर्ड: राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 16 मैचों में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है। वहीं 14 मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। RR vs MI के बीच खेले गए मुकाबले का हाईएस्ट स्कोर 217 रन रहा है, जबकि सबसे लोएस्ट स्कोर 90 रहा है।\रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर नज़र: रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 38 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली थी। रोहित ने लगभग 206 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौका और 6 छक्के लगाए थे। अब मुंबई इंडियंस की टीम और फैंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस मैच में रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी पर भी सबकी नज़रें होंगी, जिन्होंने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली थी और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 18 गेंदों पर 38 रन बनाए थे





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