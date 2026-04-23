बारिश से खराब गेहूं की फसल: सरकार ने एमएसपी पर खरीद के नियमों में दी ढील

बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल के किसानों को राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब 70% तक चमक खो चुका और 20% तक टूटा/सिकुड़ा गेहूं भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसानों के भुगतान में कोई कटौती नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने किसान ों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है, खासकर उन किसान ों के लिए जिनकी गेहूं की फसल बेमौसम बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत चमकविहीन और क्षतिग्रस्त गेहूं को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) पर खरीद ा जाएगा। यह निर्णय उन किसान ों के लिए आशा की किरण लेकर आया है जो अपनी फसल के नुकसान से चिंतित थे। सरकार ने नियम ों में महत्वपूर्ण ढील दी है। पहले, गेहूं की गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम थे, लेकिन अब 70 प्रतिशत तक चमक खो चुके गेहूं को भी सरकार ी खरीद केंद्रों पर स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि गेहूं के दानों में 20 प्रतिशत तक टूटने या सिकुड़ने की समस्या है, तो भी उन्हें खरीद ा जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है जो किसान ों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा, भले ही उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खराब गुणवत्ता वाले गेहूं के लिए भी किसान ों के भुगतान में कोई कटौती नहीं की जाएगी, और उन्हें पूरी एमएसपी दी जाएगी। यह कदम किसान ों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन किसान ों का राजस्व या चकबंदी विभाग से ऑनलाइन सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें भी राहत दी गई है। अब, केंद्र प्रभारी दस्तावेजों की जांच करके ऐसे किसान ों से गेहूं खरीद सकेंगे। इससे उन किसान ों को भी लाभ होगा जो ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया में देरी के कारण अपनी फसल बेचने में असमर्थ थे। प्रदेश भर में गेहूं की खरीद 15 जून तक जारी रहेगी, और केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसान अपनी निर्धारित तिथि पर आकर अपनी फसल बेच सकें, जिससे अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सके। पूरी खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए, शासन ने सभी 18 मंडलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी खरीद केंद्रों का दौरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान ों को कोई परेशानी न हो। किसान ों को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, एक टोल-फ्री नंबर 18001800150 भी उपलब्ध कराया गया है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में गर्मी के कारण आठवीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पंजाब में आज भी तेज धूप रहने की संभावना है और मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। आजमगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बक्सर में गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां तापमान 44.

4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इन अत्यधिक तापमान के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और सरकार ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। गर्मी के कारण गेहूं की फसल को और नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम किसानों के लिए बहुत ही समयोचित है। यह निर्णय किसानों को उनकी मेहनत का फल प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। सरकार का यह प्रयास 'डबल इंजन' सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है





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