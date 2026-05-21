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बारिश नहीं होने से भीषण गर्मी, इन बातों का रखें ध्यान

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बारिश नहीं होने से भीषण गर्मी, इन बातों का रखें ध्यान
HeatstrokeHeat ExhaustionBabies
📆21-05-2026 12:28:00
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गर्मी के असर का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही 25 मई से 2 जून तक नौतपा भी शुरू हो जाएगा। तो गर्मी से संबंधित किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। गर्मी में बच्चों को हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चे जितने छोटे होंगे, उनमें हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा होती है। ऐसे में उन्हें ढीले कपड़े पहनाएं, ठंडे पानी से नहलाएं या गीले कपड़े से शरीर पोछें। अगर बच्चा रोए, चिड़चिड़ा कर रहा हो, ज्यादा सोए, उल्टी कर रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी में बच्चों को बाहर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकालने से बचें। बच्चों को चेक के नियम के तहत फिट भी होना चाहिए।

देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से संबंधित किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। गर्मी में बच्चों को हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चे जितने छोटे होंगे, उनमें हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा होती है। गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों का शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और उन्हें पसीना भी कम निकाल पाते हैं, जिससे उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में उन्हें ढीले कपड़े पहनाएं, ठंडे पानी से नहलाएं या गीले कपड़े से शरीर पोछें। अगर बच्चा रोए, चिड़चिड़ा हो, ज्यादा सोए, उल्टी करे, तेज बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी में बच्चों को बाहर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकालने से बचें.

देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से संबंधित किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। गर्मी में बच्चों को हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चे जितने छोटे होंगे, उनमें हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा होती है। गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों का शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और उन्हें पसीना भी कम निकाल पाते हैं, जिससे उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में उन्हें ढीले कपड़े पहनाएं, ठंडे पानी से नहलाएं या गीले कपड़े से शरीर पोछें। अगर बच्चा रोए, चिड़चिड़ा हो, ज्यादा सोए, उल्टी करे, तेज बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी में बच्चों को बाहर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकालने से बचें

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Heatstroke Heat Exhaustion Babies Heat Stroke Temperature Prevention

 

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