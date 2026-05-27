बाराबंकी की शाखा में SBI का चेक डिसऑनर, बैंक को तीन लाख का मुआवजा

भारतीय स्टेट बैंक की बाराबंकी शाखा में तकनीकी कारण बताकर चेक लौटाने पर ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ। उपभोक्ता आयोग ने बैंक को कुल तीन लाख रुपये के मुआवजे सहित अतिरिक्त खर्च और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

बाराबंकी की भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 27 जून 2024 को एक ग्राहक ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऋण खाते में पाँच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने हेतु बैंक को चेक सौंपा। प्रारम्भ में चेक को स्वीकार किया गया, परन्तु बाद में तकनीकी कारण बताकर उसे लौटाया गया। इस कारण ग्राहक की किस्त जमा नहीं हो पाई और उसे अतिरिक्त रूप से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ा, जिससे उसे सात हजार छह सौ पचास दो रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। ग्राहक ने उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आयोग ने जांच के बाद बैंक को कुल तीन लाख रुपये के मुआवजे सहित विभिन्न मदों में भुगतान का आदेश दिया। आयोग की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चेक की वापसी केवल तकनीकी टिप्पणी "टी-139 चेक नॉट इश्यूड" के आधार पर की गई थी, जबकि वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थितियों में शाखा स्तर पर उचित सत्यापन होना चाहिए था, और बिना किसी जांच के चेक को अस्वीकार करना बैंक की लापरवाही को दर्शाता है। इस लापरवाही से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि ग्राहक को सामाजिक और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। आदेश के अनुसार, बैंक को सात हजार छह सौ पचास दो रुपये के अतिरिक्त खर्च पर आठ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा, साथ ही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षति के लिए तीन लाख रुपये, वाद व्यय के लिए दस हजार रुपये और अधिवक्ता शुल्क के लिए पाँच हजार रुपये देनदारी है। यदि निर्धारित पैंतालीस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो पूरी राशि पर बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। आयोग ने इस आदेश की प्रति बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को भेजते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की जांच कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है.

बाराबंकी की भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 27 जून 2024 को एक ग्राहक ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऋण खाते में पाँच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने हेतु बैंक को चेक सौंपा। प्रारम्भ में चेक को स्वीकार किया गया, परन्तु बाद में तकनीकी कारण बताकर उसे लौटाया गया। इस कारण ग्राहक की किस्त जमा नहीं हो पाई और उसे अतिरिक्त रूप से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ा, जिससे उसे सात हजार छह सौ पचास दो रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। ग्राहक ने उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आयोग ने जांच के बाद बैंक को कुल तीन लाख रुपये के मुआवजे सहित विभिन्न मदों में भुगतान का आदेश दिया। आयोग की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चेक की वापसी केवल तकनीकी टिप्पणी "टी-139 चेक नॉट इश्यूड" के आधार पर की गई थी, जबकि वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थितियों में शाखा स्तर पर उचित सत्यापन होना चाहिए था, और बिना किसी जांच के चेक को अस्वीकार करना बैंक की लापरवाही को दर्शाता है। इस लापरवाही से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि ग्राहक को सामाजिक और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा। आदेश के अनुसार, बैंक को सात हजार छह सौ पचास दो रुपये के अतिरिक्त खर्च पर आठ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा, साथ ही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षति के लिए तीन लाख रुपये, वाद व्यय के लिए दस हजार रुपये और अधिवक्ता शुल्क के लिए पाँच हजार रुपये देनदारी है। यदि निर्धारित पैंतालीस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो पूरी राशि पर बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा। आयोग ने इस आदेश की प्रति बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को भेजते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की जांच कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है





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भारतीय स्टेट बैंक चेक डिसऑनर उपभोक्ता आयोग मुआवजा लापरवाही

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