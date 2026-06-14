बालोद में डीजल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

बालोद पुलिस ने डीजल किल्लत के बीच ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साथी फरार है। लाखों रुपए का डीजल जब्त। विशेष टीम ने कारवाई की। आरोपियों ने चोरी के डीजल से स्कॉर्पियो खरीदी और बैंक में पैसे भेजे। पुलिस ने कार, गैलन, पाइप, मोबाइल जब्त किया। मामले में कई पुलिस अधिकारियों का योगदान रहा।

बालोद जिले में डीजल की किल्लत के दौरान ट्रक ों से डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह की गुप्त कार्यवाहियों को पुलिस ने सफलतापूर्वक खुल्का किया। पहले ही इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि उनका एक साथी फरीबाद रह गया है। जब्ती से लाखों रुपए वाला चोरी का डीजल और संबंधित वाहन पुलिस के पास आया है। कारवाई आदेशानुसार निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा और साइबर सेल प्रभारी धरम भुआर्य के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने की। प्रार्थी खिलेश्वर सिंह तारम ने 2 जून को नेवारीखुर्द में अपने और एक अन्य ट्रक से कुल 560 लीटर डीजल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी मूल्य 57106 रुपए थी। टीम ने झलमला के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध एक कार को रोकने का प्रयास किया। उसमें बैठा चालक समीर मेवाती पुलिस देखकर भाग गया। इस बीच शिवपाल उर्फ शिवा वाल्मीकि (19) और देवेंद्र विश्वकर्मा (25) को पकड़ लिया गया। आरोपियों ने सही करने की कहानी सुनाई कि वे एक जून को भिलाई पहुंचकर एक होटल में रुके थे। 3 से 7 जून तक वे रोज रात 11-12 बजे बालोद क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक ों के टैंक से पाइप के जरिए डीजल निकाल कर चोरी करते थे और उसे भिलाई में बेचते थे। आरोपियों के जब्ती वाले पते पर हस्तियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे चोरी के डीजल से दो लाख रुपए की एक स्कॉर्पियो खरीदी और 80 हजार रुपए अपनी मां के बैंक खाते में भेजे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, खाली गैलन, पाइप, मोबाइल जब्त किया। उनकी निशानदेही पर भिलाई से एक सुमो, 14 गैलन में भरा 490 लीटर डीजल (कीमत 51,000 रुपए) और स्कॉर्पियो, मोबाइल सहित कुल 5,51,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ बालोद थाना और अर्जुंदा थाना में धारा 303(2), 3(5), 317(2), 112(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। फरार समीर मेवाती की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य जहां ट्रक खड़े रहते थे वहां रेकी करके उनके टैंक का ताला तोड़ते और सूरजास्त होने पर डीजल चोरी करते थे। इस कारवाई से नाति वाहन चालकों की परेशानी कम हुई है। गिरोह के पकड़ने में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि देवकुमार कोर्राम, प्रधानआर.

हरिशंचद्र सिन्हा, आरक्षक जितेन्द्र कुमार सिन्हा, संजय सोनी, मोहन कोकिला व बनवाली साहू, प्र. आर. विवेक शाही, आरक्षक संदीप यादव, राहुल मनहरे, आकाश सोनी, आकाश दुबे, पूरन देवांगन, विपिन गुप्ता, गुलजारी साहू एवं भोपसिंह साहू का योगदान रहा





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