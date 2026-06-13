बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर 8-लेन टोल प्लाजा जल्द शुरू होगा, कार के लिए शुल्क 50 रुपए संभावित

बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर स्थित 8-लेन टोल प्लाजा जल्द शुरू होने वाला है। एनएchnologyएआई की एजेंसी चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जुलाई-अगस्त से टोल वसूली शुरू होने की संभावना है। कार के लिए शुल्क 50 रुपए तय हो सकते हैं।

बालोद - दल्लीराजहरा मार्ग पर स्थित एक आधुनिक 8-लेन टोल प्लाजा जल्द ही शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) द्वारा इस टोल स्टेशन के संचालन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई या अगस्त महीने से इसमें टोल वसूली शुरू होने की संभावना है। यह टोल प्लाजा बालोद और दल्लीराजहरा के बीच स्थित ग्राम जमही में बनाया गया है और लगभग एक वर्ष पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालाँकि, एजेंसी चयन की प्रक्रिया देरी के कारण इसे अभी तक सक्रिय किया नहीं जा सका, जिससे एनएचएआई को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। टोल शुल्क की दरें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी के आधार पर तय होगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार और जीप जैसे हल्के वाहनों को एक बार गुजरने के लिए लगभग 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई वाहन 24 घंटे के भीतर वापस लौटता है तो कुल 75 रुपये देने होंगे। इसके अलावा, टोल प्लाजा से बाहर 20 किमी के दायरे में रहने वाली स्थानीय वाहन मालिकों को राहत के लिए मासिक पास की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए वे 350 रुपये भरकर महीनेभर असीमित आ-जा सकेंगे। इस सुविधा के लिए आधार कार्ड और आरसी की कॉपी जारी करनी होगी। शुल्क निर्धारण जगतरा टोल प्लाजा के अनुसार किया जा सकता है, जहाँ बस और ट्रक के लिए एक तरफ यात्रा का शुल्क 170 रुपये और पिकअप वाहनों के लिए 75 रुपये निर्धारित है। टोल प्लाजा के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया अभी नई दिल्ली के मुख्यालय स्तर पर जारी है। निविदा पूर्ण होने के बाद ही टोल वसूली आधिकारिक तौर पर शुरू होगी और तभी जनता को सूचना दी जाएगी। एनएचएआई स्थानीय कार्यालय ने बता दिया कि जमही टोल प्लाजा एक आधुनिक सुविधा है जो यात्रा की गति और सुविधा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशेष बात यह है कि टोल प्लाजा के निर्माण के दौरान कई पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों का भी सम्मान किया गया है। टोल वसूली शुरू होने के बाद, यह राजमार्ग का वह हिस्सा जहाँ पर ट्रैफिक दबाव कम होगा, यात्रा समय घटेगा और ईंधन की बचत भी होगी। एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट को देश की आधुनिक राजमार्ग धारा का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय निवासी और वाहन मालिक इस टोल प्लाजा के लिए सुविधा का आनंद लेगेंगे क्योंकि यह उनके लिए न केवल कुशलता बल्कि आर्थिक लाभ भी देने वाली है। टोल प्लाजा के संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसके लिए आवश्यक स्टाफ तैयार किए जाएंगे और अधिक तकनीकी सुविधाएं जैसे ई-टोलिंग का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्य रूप से, टोल प्लाजा शुरू होने से पहले एनएचएआई द्वारा सार्वजनिक रूप से शुल्क दरों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.

बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर स्थित एक आधुनिक 8-लेन टोल प्लाजा जल्द ही शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इस टोल स्टेशन के संचालन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई या अगस्त महीने से इसमें टोल वसूली शुरू होने की संभावना है। यह टोल प्लाजा बालोद और दल्लीराजहरा के बीच स्थित ग्राम जमही में बनाया गया है और लगभग एक वर्ष पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालाँकि, एजेंसी चयन की प्रक्रिया देरी के कारण इसे अभी तक सक्रिय किया नहीं जा सका, जिससे एनएचएआई को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। टोल शुल्क की दरें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी के आधार पर तय होगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार और जीप जैसे हल्के वाहनों को एक बार गुजरने के लिए लगभग 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई वाहन 24 घंटे के भीतर वापस लौटता है तो कुल 75 रुपये देने होंगे। इसके अलावा, टोल प्लाजा से बाहर 20 किमी के दायरे में रहने वाली स्थानीय वाहन मालिकों को राहत के लिए मासिक पास की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए वे 350 रुपये भरकर महीनेभर असीमित आ-जा सकेंगे। इस सुविधा के लिए आधार कार्ड और आरसी की कॉपी जारी करनी होगी। शुल्क निर्धारण जगतरा टोल प्लाजा के अनुसार किया जा सकता है, जहाँ बस और ट्रक के लिए एक तरफ यात्रा का शुल्क 170 रुपये और पिकअप वाहनों के लिए 75 रुपये निर्धारित है। टोल प्लाजा के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया अभी नई दिल्ली के मुख्यालय स्तर पर जारी है। निविदा पूर्ण होने के बाद ही टोल वसूली आधिकारिक तौर पर शुरू होगी और तभी जनता को सूचना दी जाएगी। एनएचएआई स्थानीय कार्यालय ने बता दिया कि जमही टोल प्लाजा एक आधुनिक सुविधा है जो यात्रा की गति और सुविधा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशेष बात यह है कि टोल प्लाजा के निर्माण के दौरान कई पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों का भी सम्मान किया गया है। टोल वसूली शुरू होने के बाद, यह राजमार्ग का वह हिस्सा जहाँ पर ट्रैफिक दबाव कम होगा, यात्रा समय घटेगा और ईंधन की बचत भी होगी। एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट को देश की आधुनिक राजमार्ग धारा का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय निवासी और वाहन मालिक इस टोल प्लाजा के लिए सुविधा का आनंद लेगेंगे क्योंकि यह उनके लिए न केवल कुशलता बल्कि आर्थिक लाभ भी देने वाली है। टोल प्लाजा के संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसके लिए आवश्यक स्टाफ तैयार किए जाएंगे और अधिक तकनीकी सुविधाएं जैसे ई-टोलिंग का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्य रूप से, टोल प्लाजा शुरू होने से पहले एनएचएआई द्वारा सार्वजनिक रूप से शुल्क दरों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी





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