बालोतरा रिफाइनरी हादसा: क्या आधुनिक तकनीक के बावजूद सुरक्षा तंत्र हुआ फेल, जानें पूरा मामला

राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से पहले लगी आग ने सुरक्षा दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 79 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट में हुई देरी, राजनीतिक विवाद और बढ़ती लागत का पूरा ब्यौरा यहाँ पढ़ें।

राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (HPCL) की महत्वाकांक्षी रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी भीषण आग ने न केवल सुरक्षा दावों की कलई खोल दी है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक गहरा जख्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अप्रैल को प्रस्तावित उद्घाटन से मात्र एक दिन पहले हुई इस घटना ने पूरे प्रोजेक्ट पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी आधुनिक तकनीक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स और उपकरणों के बावजूद इस स्तर का

हादसा तकनीकी प्रबंधन में किसी बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। यह रिफाइनरी प्रोजेक्ट न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास का एक केंद्र बिंदु भी माना जा रहा था। हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया गया है, जिससे प्रशासन और सरकार के सामने अब नए सिरे से सुरक्षा मानकों और प्रोजेक्ट की समयसीमा की समीक्षा करने की चुनौती उत्पन्न हो गई है। इस रिफाइनरी का इतिहास विवादों, राजनीतिक खींचतान और लागत में भारी वृद्धि का रहा है। साल 2004 में बाड़मेर में तेल की खोज के बाद 2013 में यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, तब इसकी लागत लगभग 37 हजार 230 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हालांकि, सत्ता परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी बाधाओं, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और बार-बार हुए तकनीकी बदलावों के कारण यह प्रोजेक्ट वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहा। 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका दोबारा शुभारंभ किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर 43 हजार 129 करोड़ हो चुकी थी। कोविड काल के दौरान कार्य पूरी तरह बाधित रहने और बार-बार हुई देरी के चलते, हालिया संशोधनों के बाद अब इसकी कुल लागत 79 हजार 459 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह लगातार बढ़ती लागत राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाल रही है। वर्तमान में 92 फीसदी काम पूरा होने के बावजूद रिफाइनरी की मुख्य यूनिट में लगी आग ने पूरे सिस्टम पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यह जांच का विषय है कि यूनिट का संचालन किस स्तर पर था, ऑडिट रिपोर्ट क्या थी और क्या सुरक्षा मानकों का पालन सही ढंग से किया गया था या नहीं। अब इस हादसे के बाद कॉमर्शियल ऑपरेशन का जो लक्ष्य जुलाई 2026 तक रखा गया था, उसके भी प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। यह घटना न केवल राजस्थान के रिफाइनरी के सपने को झटका है, बल्कि निवेशकों और आम जनता के भरोसे को भी आघात पहुँचाती है। अब भविष्य में इसके काम की रफ्तार और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि एक छोटी सी तकनीकी चूक ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को गंभीर संकट में डाल दिया है





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