राजगढ़ में सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने बाल विवाह के एक मामले में स्वत: ही संज्ञान लेते हुए उसके माता-पिता, सास-ससुर और कथित पति के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
राजगढ़ में पेशी पर मांग भरकर पहुंची 16 साल की नाबालिग, जज ने पूछा- शादी हो गई, बच्ची बोली-हां, परिजन पर केस। बाल विवाह की अनूठी कायमी, सीजेएम न्यायालय ने स्वत: लिया संज्ञान, बच्ची की शादी करने वाले माता-पिता, परिजन और ससुराल वालों पर एफआइआर दर्ज। राजगढ़ में सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने बाल विवाह के एक मामले में स्वत: ही संज्ञान लेते हुए उसके माता-पिता, सास-ससुर और कथित पति के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आम तौर पर इस कुरीति को लेकर प्रशासनिक प्रयास नाकाफी है लेकिन जब यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो न्यायाधीश ने स्वयं संज्ञान ले लिया। जानकारी के अनुसार पुराने किसी प्रकरण में 16 साल की नाबालिग पेशी करने पहुंची थी। उसने बकायदा सिर में मांग भर रखी थी, सुहागिन जोड़े में वह वहां पहुंची। नाबालिग पर जज की नजर पड़ी तो उन्होंने बयान के दौरान ही उससे पूछा कि आपकी शादी हो गई क्या?
इस पर नाबालिग ने कहा कि हां। इसके बाद जज ने पत्र निकाला, जिसमें संबंधितों पर एफआइआर के निर्देश कोतवाली थाना पुलिस को दिए। इसमें न्यायालय ने कहा है कि इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी हो रही है। यह सरासर गैर कानूनी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कोर्ट ने स्वत: ही संज्ञान लेकर, कम उम्र में किए गए विवाह को अवैध करार दिया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने संबंधित बच्ची के माता-पिता और सास-ससुर सहित उसके पति के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। यानी उन सभी जिम्मेदारों को कोर्ट ने दोषी माना है जिनकी सहमति से यह विवाह हुआ था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जल्द ही वे पुलिस गिरफ्त में होगे
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