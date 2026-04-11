बासुकिनाथ श्रावणी मेला: आयुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षा और सुविधा पर जोर

बासुकीनाथ में श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विभागों को समय पर कार्य पूरा करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने को कहा गया।

संवाद सहयोगी, बासुकीनाथ (दुमका)। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर शुक्रवार को आयुक्त संजय कुमार ने मंदिर स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और दिशा- निर्देश दिए। बैठक से पहले आयुक्त ने रूट लाइन का निरीक्षण किया और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा से मेला के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेला महोत्सव में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी-अपनी कार्ययोजना शीघ्र

तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र के सभी इंट्री प्वाइंट पर मेटल डिटेक्टर लगाने और ट्रैफिक रूट प्लान तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। आयुक्त ने बासुकिनाथ मंदिर आने-जाने वाले मार्गों की स्थिति को सुधारने के लिए बासुकिनाथ-दुमका रोड को दुरुस्त करने और शिवगंगा की साफ-सफाई को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि शिवगंगा की सफाई के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त ने पांच स्थानों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने, पेयजल व्यवस्था के लिए डीप बोरिंग कराने और मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान अक्सर बच्चे और परिजन बिछड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में मेला क्षेत्र में लगी स्क्रीन के माध्यम से इसकी सूचना का प्रसारण किया जाए, ताकि उन्हें शीघ्र ही उनके परिजनों से मिलाया जा सके। आयुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों के आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, लॉकर सिस्टम, पार्किंग स्थल और पूरे मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यापक व्यवस्था करने पर जोर दिया। नंदी चौक सहित प्रमुख स्थानों पर आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव, नगर पंचायत बासुकीनाथ की अध्यक्ष, पंडा समाज के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयुक्त ने आवश्यकतानुसार मंदिर गार्ड की प्रतिनियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फायर स्टेशन के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा जाए। मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाने, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और एंबुलेंस की व्यवस्था करने को कहा गया। भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयुक्त ने क्यू कॉम्प्लेक्स में वाटर स्प्रिंकलर लगाने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और आरामदायक अनुभव मिल सके। पूरे मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया गया।\आयुक्त ने मेला महोत्सव के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक दवाओं और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, आयुक्त ने मेला क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए। मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण महोत्सव के दौरान सभी विभागों को समन्वय स्थापित करके कार्य करना होगा ताकि मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके।\मेला के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए, आयुक्त ने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कूड़े को नियमित रूप से उठाया जाए और उसका उचित तरीके से निपटान किया जाए। आयुक्त ने स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। मेला क्षेत्र में शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने और उनकी नियमित सफाई पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया। इसके अतिरिक्त, आयुक्त ने मेला क्षेत्र में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की जांच करने और किसी भी प्रकार की मिलावट या अस्वास्थ्यकर स्थिति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि श्रावणी मेला महोत्सव एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है और इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो





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