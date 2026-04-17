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बाहरी रिंग रोड पर आई-20 कार में भीषण आग, चालक सुरक्षित

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बाहरी रिंग रोड पर आई-20 कार में भीषण आग, चालक सुरक्षित
कार में आगदिल्लीरिंग रोड
📆17-04-2026 12:54:00
📰Dainik Jagran
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शुक्रवार दोपहर बाहरी रिंग रोड पर रोहिणी के पास एक आई-20 कार में अचानक आग लग गई। कार चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन कार जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली । बाहरी रिंग रोड पर एक चौंकाने वाली घटना में, रोहिणी सेक्टर-3 के पास काली माता मंदिर के सामने एक आई-20 कार में दोपहर के समय अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। शुक्र है कि कार चालक, राहुल, समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।

दमकल विभाग के कंट्रोल रूम को दोपहर 1:20 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही, दो अग्निशमन गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं। आग पर 2:05 बजे तक पूरी तरह काबू पा लिया गया।

आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सौभाग्य से, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

कार चालक राहुल ने बताया कि वह अपनी आई-20 कार से सरस्वती विहार की ओर जा रहा था। जैसे ही वह दीपाली चौक के पास पहुंचा, उसे जलने की अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने तुरंत कार को सड़क के किनारे रोका। कार से धुआं उठना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते उसमें आग लग गई। उसने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी।

यह घटना बाहरी रिंग रोड पर यातायात को कुछ समय के लिए बाधित कर सकती थी, लेकिन चालक की सतर्कता और अग्निशमन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों को नियमित रूप से अपने वाहनों की जांच करानी चाहिए, खासकर ब्रेक और इंजन के हिस्सों की, क्योंकि इनमें खराबी आग लगने का कारण बन सकती है।

दिल्ली में यातायात अधिक होने के कारण, ऐसी घटनाएं अधिक चिंताजनक हो जाती हैं। स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी थी ताकि आग फैलने से रोका जा सके और यातायात को सुचारू रखा जा सके।

इस घटना ने फिर से वाहन सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, वाहन निर्माताओं और नियामक निकायों को सख्त सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को भी ऐसे हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।

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कार में आग दिल्ली रिंग रोड दुर्घटना आग से बचाव

 

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