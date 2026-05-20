बाहुबली नेता आनंद मोहन पर जेडीयू के नए राजपूत चेहरा संजय सिंह

डॉ. आनंद मोहन के बयान के बाद जेडीयू के महासचिव संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्हें जवाब दिया है. नीतीश के सामने हेटप्रोट और प्र Bautuilक तेवर दिखा रहे हैं. कमीशन जेल ऐसी छवि से ओतप्रोत राजपूत नेता होने का आरोप लगाया है. बीच रास्ते में नीतीश ने संजय को घर बुलाया और उन्हीं के भीतर में बयान देते हुए उसके बयान को ठुकराया. नीतीश के बयान पर संजय सिंह को कुछ देर के लिएospिट किया गया. बाद में दोनों अलग-अलग विदा हो गए.

बिहार की सत्ता छोड़ते ही नीतीश कुमार पर बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिया है. नीतीश पर बयानबाजी कर रहे आनंद मोहन के खिलाफ जेडीयू नेता संजय सिंह उतर गए हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू के नए राजपूत चेहरा क्या संजय सिंह हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू को एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे हैं. मुख्यमंत्री पद छोड़कर नीतीश कुमार का राज्यसभा में आना और सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी के विराजमान होने के बाद से जेडीयू में अलग ही सियासी माहौल है. बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेडीयू पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

पूर्व सांसद आनंद मोहन के सियासी तेवर को देखते हुए जेडीयू ने एमएलसी संजय सिंह को आगे किया. नीतीश पर सवाल उठा रहे आनंद मोहन को लेकर संजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और जमकर हमले कर रहे हैं. जेडीयू में आनंद मोहन की राजनीति फिनिस हो गई है. संजय सिंह के रूप में लगता है कि आनंद मोहन का विकल्प जेडीयू ने तलाश लिया है





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