बिग बॉस 19: सलमान खान के ट्विस्ट से उड़े कंटेस्टेंट्स के होश, नेहल को सीक्रेट रूम में भेजा गया

बिग बॉस 19 में सलमान खान ने एक बड़ा ट्विस्ट दिया, जिससे सभी कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए। प्रणित मोरे को बाहर करने की बजाय, नेहल चुडासमा को सीक्रेट रूम में भेजा गया। सलमान खान ने गौरव खन्ना और अशनूर कौर को भी फटकार लगाई। शो में आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए दर्शक उत्सुक हैं।

टेलीविजन का रियलिटी शो ' बिग बॉस 19' इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बीच, बिग बॉस अपने चौथे हफ्ते में है। इस बार वीकेंड का वार में अभिनेता और शो के होस्ट सलमान खान प्रतियोगियों की क्लास लेते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह नॉमिनेशन में नेहल चुडासमा , प्रणित मोरे , अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बसीर अली थे। जानकारी के अनुसार, कम वोट मिलने के कारण प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया, लेकिन सलमान ने एक बड़ा ट्विस्ट लाकर सभी को हैरान कर दिया। सलमान एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आए। दरअसल, पहले खबर थी कि प्रणित मोरे

को घर से बेघर कर दिया गया है। लेकिन अब इसमें बड़ा ट्विस्ट यह है कि प्रणित नहीं, बल्कि नेहल को घर से बाहर किया गया है। हालांकि, वह अभी भी शो में बनी हुई हैं। उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा गया है। वही सीक्रेट रूम जिसमें शुरुआत में फरहाना भट्ट को कुछ समय के लिए भेजा गया था। अब नेहल सीक्रेट रूम में रहकर घर वालों पर नजर रखेगी। जिससे वह बाकी घरवालों की असलियत जान सकेगी।\नेहल को क्यों नहीं किया गया एलिमिनेट? सोशल मीडिया एक्स के हैंडल @BB24x7_ के अनुसार, प्रणित मोरे को इस हफ्ते नेहल से अधिक वोट मिले। नेहल फिलहाल शो में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इसी वजह से निर्माताओं ने उन्हें एलिमिनेट नहीं किया। अगली पोस्ट में यह भी बताया गया कि प्रणित सुरक्षित हैं और नेहल को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। सलमान ने किसे लगाई फटकार? निर्माताओं ने बिग बॉस शो का एक नया प्रोमो जारी किया है। जिसमें सलमान खान सीधे गौरव खन्ना की क्लास लेते हुए दिख रहे हैं। सलमान ने साफ कहा कि गौरव इस हफ्ते केवल 20 मिनट के लिए दिखे। इसके बाद, सलमान ने घर के सभी प्रतियोगियों से भी पूछा कि किसे लगता है कि कप्तानी वाले टास्क में गौरव ने कुछ तो काम किया है। गौरव खन्ना के अलावा, सलमान ने अशनूर को भी फटकार लगाई है। अभिनेता ने उन्हें झूठी कहानी गढ़ने वाला बताया है। इस पूरे घटनाक्रम से दर्शकों में रोमांच और उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। शो में नए ट्विस्ट और खुलासे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।\बिग बॉस 19 में हर हफ्ते कुछ नया होता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। इस बार भी, सलमान खान के ट्विस्ट ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है। नेहल का सीक्रेट रूम में जाना और गौरव खन्ना और अशनूर कौर को सलमान खान की फटकार मिलना, शो के अगले हफ़्तों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। शो में कंटेस्टेंट्स की रणनीति, दोस्ती और दुश्मनी भी दर्शकों का ध्यान खींच रही है। शो के निर्माता हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो दर्शकों को पसंद आता है। बिग बॉस 19 में आगे क्या होगा, यह देखने के लिए दर्शक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। शो के दौरान होने वाली घटनाओं पर सोशल मीडिया में भी जमकर चर्चा हो रही है। दर्शकों के बीच शो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शो में होने वाले बदलावों और प्रतियोगियों के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर है। यह शो मनोरंजन जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दर्शकों को हर बार कुछ नया देने का प्रयास करता है





