बिग बॉस फेम हेमा शर्मा पटना में, तेज प्रताप यादव को बताया 'नंबर-1 लीडर', लालू यादव से मुलाकात पर की मजेदार टिप्पणी

बिग बॉस 18 की पूर्व प्रतियोगी हेमा शर्मा पटना पहुंचीं, जहां उन्होंने तेज प्रताप यादव के जन्मदिन समारोह में भाग लिया और उन्हें देश का नंबर-1 लीडर बनाने की इच्छा जताई। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी।

बिग बॉस 18 की पूर्व प्रतिभागी हेमा शर्मा शुक्रवार को पटना पहुंचीं, जहां उन्होंने राजनीति क और सामाजिक दोनों मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने तेज प्रताप यादव के जन्मदिन समारोह में भी भाग लिया, जिससे कार्यक्रम को विशेषHighlight मिला और मीडिया का ध्यान भी आकर्षित हुआ। हेमा ने स्वयं को तेज प्रताप का प्रशंसक बताते हुए उनकी खुलकर प्रशंसा की और कहा कि बिहार आकर उन्हें अपनापन महसूस होता है।

हेमा शर्मा ने इच्छा जताई कि तेज प्रताप यादव देश के नंबर-1 नेता बनें और उन्होंने उनकी पार्टी को भी देश की शीर्ष पार्टी बनने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी बताया कि तेज प्रताप ने उन्हें बिहार आते रहने को कहा है और उनके स्वभाव को अत्यंत सरल और मिलनसार बताया, जिसे उन्होंने 'सकारात्मक राजनीतिक ऊर्जा' करार दिया।

पटना दौरे के दौरान हेमा की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी हुई, जिनसे वह बचपन से टीवी पर देखती आ रही थीं। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मिलकर वह बहुत उत्साहित थीं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें लगा कि लालू जी अभी 'ए बुड़बक' कह देंगे। उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रही।

हेमा ने तेज प्रताप की लोकप्रियता को भी रेखांकित किया, यह बताते हुए कि जन्मदिन की पार्टी में हजारों लोगों की भीड़ थी और तेज प्रताप ने लगभग 1000 लोगों के साथ सेल्फी ली, जिसे उन्होंने जनता के प्यार का सच्चा उदाहरण बताया।

राजनीति में प्रवेश के संबंध में पूछे जाने पर हेमा शर्मा ने कहा कि वर्तमान में उनका ध्यान अभिनय करियर पर केंद्रित है, लेकिन यदि उन्हें जेजेडी (JJD) में शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है, तो वह उस पर विचार करेंगी। यह बयान राजनीतिक हलकों में नई चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल, वह अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं।

उन्होंने बिहार के साथ अपने गहरे जुड़ाव का भी उल्लेख किया, यह कहते हुए कि यहां उन्हें अपनापन महसूस होता है। यह उनका दूसरा दौरा था, लेकिन जुड़ाव बहुत गहरा लग रहा था। उन्होंने कहा, 'बिहार से कुछ हिसाब-किताब है, जिसे चुकाकर जाना है।' यह बयान उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

हेमा शर्मा ने बताया कि वह जल्द ही एक वेब सीरीज में दिखाई देंगी, जिसका नाम 'सरपंच 2' है। इसके अलावा, एक प्रोजेक्ट बिहार से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल, उनके प्रशंसकों को उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है





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