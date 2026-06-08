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बिग बॉस तेलुगु 10: 'दशावतारम' थीम के साथ लौट रहा है, नागार्जुन ने शेयर किया धमाकेदार वीडियो

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बिग बॉस तेलुगु 10: 'दशावतारम' थीम के साथ लौट रहा है, नागार्जुन ने शेयर किया धमाकेदार वीडियो
बिग बॉस तेलुगु 10दशावतारमनागार्जुन
📆08-06-2026 04:45:00
📰Dainik Jagran
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सुपरस्टार नागार्जुन ने बिग बॉस तेलुगु के दसवें सीज़न की घोषणा की, जो 'दशावतारम' थीम पर आधारित होगा। शो का निर्माण बानिजय एंटरटेनमेंट कर रहा है और यह दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव देने का वादा करता है।

बिग बॉस तेलुगु का दसवां सीज़न जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है, और इस बार थीम है ' दशावतारम '। सुपरस्टार नागार्जुन ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर कर इस सीज़न की शुरुआत की घोषणा की है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि बिग बॉस तेलुगु 10 के तहत दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव मिलेगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार का सीज़न पिछले सीज़न से भी ज्यादा मनोरंजक और नाटकीय होगा। बानिजय एंटरटेनमेंट के तहत एंडेमोल शाइन इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्वतंत्र मनोरंजन स्टूडियोज़ में से एक है, इस शो का निर्माण कर रहा है। इस स्टूडियो ने पिछले कुछ वर्षों में कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मेट को भारतीय दर्शकों के अनुरूप ढाला है और कई मूल सामग्री भी तैयार की है। इनमें 'द नाइट मैनेजर', 'द ट्रायल', 'होस्टेजेस', 'मिस्ट्री', 'कॉल माई एजेंट: बॉलीवुड', 'दहन', 'कैंपस बीट्स', 'मत्स्य कांड', 'अनदेखी', और 'त्रिभंगा' शामिल हैं। इसके अलावा, स्टूडियो जल्द ही मशहूर अंतरराष्ट्रीय शो 'हाउस एमडी' का भारतीय रूपांतरण भी लाने वाला है। बिग बॉस तेलुगु 10 का यह सीज़न ' दशावतारम ' थीम पर आधारित होगा, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दस अवतारों से प्रेरित है। नागार्जुन ने अपने वीडियो में दर्शकों को चौंकाने वाले ट्विस्ट और बड़े सरप्राइज़ का वादा किया है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'प्रेजेंटिंग द आई ऑफ BiggBossTelugu10' और 'ई सारी मीरू चूडाबोयेधी बिग बॉस दशावतारम !

' यानी इस बार जो आप देखने वाले हैं, वो है बिग बॉस का दशावतार! इस सीज़न में कंटेस्टेंट्स को भगवान के दस अवतारों के गुणों और चुनौतियों से रूबरू कराया जाएगा। शो के प्रारंभिक एपिसोड में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। दर्शक इस सीज़न को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है। बिग बॉस तेलुगु का यह दसवां सीज़न एक नया माइलस्टोन साबित हो सकता है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

बिग बॉस तेलुगु 10 दशावतारम नागार्जुन नई घोषणा टीवी शो

 

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