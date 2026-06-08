बिग बॉस तेलुगु 10: 'दशावतारम' थीम के साथ लौट रहा है, नागार्जुन ने शेयर किया धमाकेदार वीडियो

सुपरस्टार नागार्जुन ने बिग बॉस तेलुगु के दसवें सीज़न की घोषणा की, जो 'दशावतारम' थीम पर आधारित होगा। शो का निर्माण बानिजय एंटरटेनमेंट कर रहा है और यह दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव देने का वादा करता है।

बिग बॉस तेलुगु का दसवां सीज़न जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है, और इस बार थीम है ' दशावतारम '। सुपरस्टार नागार्जुन ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर कर इस सीज़न की शुरुआत की घोषणा की है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि बिग बॉस तेलुगु 10 के तहत दर्शकों को एक नया और रोमांचक अनुभव मिलेगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार का सीज़न पिछले सीज़न से भी ज्यादा मनोरंजक और नाटकीय होगा। बानिजय एंटरटेनमेंट के तहत एंडेमोल शाइन इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्वतंत्र मनोरंजन स्टूडियोज़ में से एक है, इस शो का निर्माण कर रहा है। इस स्टूडियो ने पिछले कुछ वर्षों में कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मेट को भारतीय दर्शकों के अनुरूप ढाला है और कई मूल सामग्री भी तैयार की है। इनमें 'द नाइट मैनेजर', 'द ट्रायल', 'होस्टेजेस', 'मिस्ट्री', 'कॉल माई एजेंट: बॉलीवुड', 'दहन', 'कैंपस बीट्स', 'मत्स्य कांड', 'अनदेखी', और 'त्रिभंगा' शामिल हैं। इसके अलावा, स्टूडियो जल्द ही मशहूर अंतरराष्ट्रीय शो 'हाउस एमडी' का भारतीय रूपांतरण भी लाने वाला है। बिग बॉस तेलुगु 10 का यह सीज़न ' दशावतारम ' थीम पर आधारित होगा, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दस अवतारों से प्रेरित है। नागार्जुन ने अपने वीडियो में दर्शकों को चौंकाने वाले ट्विस्ट और बड़े सरप्राइज़ का वादा किया है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'प्रेजेंटिंग द आई ऑफ BiggBossTelugu10' और 'ई सारी मीरू चूडाबोयेधी बिग बॉस दशावतारम !

' यानी इस बार जो आप देखने वाले हैं, वो है बिग बॉस का दशावतार! इस सीज़न में कंटेस्टेंट्स को भगवान के दस अवतारों के गुणों और चुनौतियों से रूबरू कराया जाएगा। शो के प्रारंभिक एपिसोड में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। दर्शक इस सीज़न को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है। बिग बॉस तेलुगु का यह दसवां सीज़न एक नया माइलस्टोन साबित हो सकता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिग बॉस तेलुगु 10 दशावतारम नागार्जुन नई घोषणा टीवी शो

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

दिल्ली में अब ई रिक्शा वालों को लेनी होगी इतने दिनों की ट्रैनिंग वरना नहीं मिलेगा लाइसेंस, रेखा सरकार ने लिया बड़ा फैसलादिल्ली में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के कारण बढ़ते हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है।

Read more »

अन्नामलाई का राजनीतिक आंदोलन हुआ तेज, 10 घंटे में 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए | K Annamalai Political Movement Idhu Namma Lyakkam Over 10 Lakh Registrations In 10 Hoursपूर्व बीजेपी नेता के अन्नामलाई के नए राजनीतिक आंदोलन इधु नम्मा इयक्कम के लॉन्च के 10 घंटे के अंदर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद शुरू हुए इस आंदोलन ने तमिलनाडु राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

Read more »

कोटा: कक्षा 10 की छात्रा से ज्यादती के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपए का जुर्माना | Kota Minor Girl Student Pocso Case Accused Sentenced 10 Years Imprisonmentकोटा जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला दो वर्ष पुराना है।

Read more »

बॉलीवुड के खूंखार विलेन की मौत के 10 साल बाद रिलीज हुई थी आखिरी फिल्म, Sunny Deol संग किया था काम - bollywood villain jack gauds last film released after 10 years of his death sunny deol starrer khuda kasamबॉलीवुड के खूंखार विलेन की मौत के 10 साल बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी।

Read more »

बिहार के किशनगंज में लगे भूकंप के झटके, 10 सेकंड तक हिली धरती, डर की वजह से घरों से बाहर निकले लोगKishanganj Earthquake: बिहार के किशनगंज जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड तक धरती हिली। भूकंप के डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

Read more »

UP Police Constable Exam 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम पैटर्न, गाइडलाइंस रिपोर्टिंग टाइम सहित पूरी डिटेल करें चेक - up police constable exam 2026 check complete details including up police constable exam pattern guidelines dress code reporting timeयूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 एवं 10 जून को होगी। परीक्षा के लिए निर्धारित सभी नियम एवं एग्जाम पैटर्न की जानकारी आप इस पेज से चेक कर सकते हैं।

Read more »