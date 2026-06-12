बिजनौर में विधायक के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनाकर डिप्टी CM को भेजी शिकायत, अल्ट्रासाउंड सेंटर को फंसाने का आरोप

बिजनौर में भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम पर फर्जी लेटर पैड और नकली हस्ताक्षर बनाकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को शिकायत भेजने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई। पुलिस जांच कर रही है।

बिजनौर जिले में बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम पर फर्जी लेटर पैड और नकली हस्ताक्षर बनाकर उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को शिकायत भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह पूरी घटना एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को बदनाम करने और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कराने की नीयत से रची गई साजिश बताई जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद विधायक खेमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विधायक प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह ने अफजलगढ़ कोतवाली में नामजद तहरीर देकर आरोप लगाया कि अफजलगढ़ के आदर्श नगर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक ने उत्तराखंड के ग्राम संन्यासीवाला निवासी एक महिला के साथ मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र रचा। दोनों ने निजी स्वार्थ और आपसी रंजिश के चलते क्षेत्र में संचालित 'ए टू जेड अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर' को अवैध रूप से सील कराने और उसकी छवि खराब करने के लिए विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम का फर्जी लेटर पैड तैयार किया। उस पर विधायक के नकली हस्ताक्षर भी बनाए गए और फिर उसी आधार पर उपमुख्यमंत्री को शिकायत भेज दी गई। बताया जा रहा है कि फर्जी शिकायत को वास्तविक मानते हुए संबंधित स्तर पर जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। बाद में जब शिकायत और लेटर पैड की सत्यता पर सवाल उठे तो पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई और जांच के दौरान दस्तावेजों के फर्जी होने की आशंका सामने आई। कर्णवीर सिंह ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि संबंधित लेटर पैड विधायक कार्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया था और उस पर मौजूद हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज प्रशासनिक तंत्र को गुमराह करने, निजी लाभ लेने और एक संस्थान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जनप्रतिनिधि के नाम और पद का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायत भेजना न केवल जनहित के खिलाफ है, बल्कि यह कानून की नजर में गंभीर और दंडनीय अपराध भी है। अफजलगढ़ कोतवाली पुलिस का कहना है कि विधायक प्रतिनिधि की ओर से शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले में प्रस्तुत किए गए लेटर पैड, हस्ताक्षरों और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बिजनौर में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोग इस तरह की घटना से नाराज हैं.

बिजनौर जिले में बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम पर फर्जी लेटर पैड और नकली हस्ताक्षर बनाकर उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को शिकायत भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह पूरी घटना एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को बदनाम करने और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कराने की नीयत से रची गई साजिश बताई जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद विधायक खेमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विधायक प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह ने अफजलगढ़ कोतवाली में नामजद तहरीर देकर आरोप लगाया कि अफजलगढ़ के आदर्श नगर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक ने उत्तराखंड के ग्राम संन्यासीवाला निवासी एक महिला के साथ मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र रचा। दोनों ने निजी स्वार्थ और आपसी रंजिश के चलते क्षेत्र में संचालित 'ए टू जेड अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर' को अवैध रूप से सील कराने और उसकी छवि खराब करने के लिए विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम का फर्जी लेटर पैड तैयार किया। उस पर विधायक के नकली हस्ताक्षर भी बनाए गए और फिर उसी आधार पर उपमुख्यमंत्री को शिकायत भेज दी गई। बताया जा रहा है कि फर्जी शिकायत को वास्तविक मानते हुए संबंधित स्तर पर जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। बाद में जब शिकायत और लेटर पैड की सत्यता पर सवाल उठे तो पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई और जांच के दौरान दस्तावेजों के फर्जी होने की आशंका सामने आई। कर्णवीर सिंह ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि संबंधित लेटर पैड विधायक कार्यालय की ओर से जारी नहीं किया गया था और उस पर मौजूद हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज प्रशासनिक तंत्र को गुमराह करने, निजी लाभ लेने और एक संस्थान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जनप्रतिनिधि के नाम और पद का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायत भेजना न केवल जनहित के खिलाफ है, बल्कि यह कानून की नजर में गंभीर और दंडनीय अपराध भी है। अफजलगढ़ कोतवाली पुलिस का कहना है कि विधायक प्रतिनिधि की ओर से शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले में प्रस्तुत किए गए लेटर पैड, हस्ताक्षरों और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बिजनौर में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोग इस तरह की घटना से नाराज हैं





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