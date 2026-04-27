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बिजनौर में भारी हादसा: ट्रक की टक्कर से एक की मौत, चालक घायल

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बिजनौर में भारी हादसा: ट्रक की टक्कर से एक की मौत, चालक घायल
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📆27-04-2026 06:58:00
📰Dainik Jagran
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बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे पर ट्रक की टक्कर से एक परिचालक की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बिजनौर में भारी हादसा, ट्रक की टक्कर से एक की मौत , चालक घायल बिजनौर। बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे पर स्थित गांव धनौरी के पास रविवार सुबह एक भारी हादसे की घटना सामने आई। एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े सरिये से भरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के परिचालक केबिन में फंस गए। हादसे में परिचालक सुखराम सिंह की मौत हो गई, जबकि चालक सर्वेश कुमार का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और हादसे की वजह नींद की झपकी मान रही है। घटना के बारे में जानकारी मिली कि बुलंदशहर जिले के थाना तिरहल के मुहल्ला पचासा निवासी सर्वेश कुमार ट्रक चालक था। उसके साथ परिचालक सुखराम सिंह (45 वर्ष) भी था। वे बरेली से आटे की बोरी लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। बिजनौर-मुरादाबाद मार्ग पर गांव धनौरी के पास सड़क पर लोहे से भरा एक ट्रक खड़ा था। सर्वेश कुमार का ट्रक परिचालक वाली साइड से सामने खड़े ट्रक में जा घुसा। ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर हल्दौर थाना प्रभारी किशन अवतार मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से केबिन में फंसे परिचालक सुखराम सिंह को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस से दोनों को मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया, जहां सुखराम सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि सर्वेश कुमार का उपचार चल रहा है। सरिये से भरे ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। देर शाम मृतक के स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए मार्ग सुचारु कराया। थाना निरीक्षक किशन अवतार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे की वजह नींद की झपकी मान रही है। हादसे में एक की मौत और एक घायल होने से परिवार में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर ट्रक चालकों की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने ट्रक चालकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है.

बिजनौर में भारी हादसा, ट्रक की टक्कर से एक की मौत, चालक घायल बिजनौर। बिजनौर-मुरादाबाद हाईवे पर स्थित गांव धनौरी के पास रविवार सुबह एक भारी हादसे की घटना सामने आई। एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े सरिये से भरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के परिचालक केबिन में फंस गए। हादसे में परिचालक सुखराम सिंह की मौत हो गई, जबकि चालक सर्वेश कुमार का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और हादसे की वजह नींद की झपकी मान रही है। घटना के बारे में जानकारी मिली कि बुलंदशहर जिले के थाना तिरहल के मुहल्ला पचासा निवासी सर्वेश कुमार ट्रक चालक था। उसके साथ परिचालक सुखराम सिंह (45 वर्ष) भी था। वे बरेली से आटे की बोरी लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। बिजनौर-मुरादाबाद मार्ग पर गांव धनौरी के पास सड़क पर लोहे से भरा एक ट्रक खड़ा था। सर्वेश कुमार का ट्रक परिचालक वाली साइड से सामने खड़े ट्रक में जा घुसा। ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर हल्दौर थाना प्रभारी किशन अवतार मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से केबिन में फंसे परिचालक सुखराम सिंह को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस से दोनों को मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया, जहां सुखराम सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि सर्वेश कुमार का उपचार चल रहा है। सरिये से भरे ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। देर शाम मृतक के स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए मार्ग सुचारु कराया। थाना निरीक्षक किशन अवतार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे की वजह नींद की झपकी मान रही है। हादसे में एक की मौत और एक घायल होने से परिवार में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर ट्रक चालकों की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने ट्रक चालकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है

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