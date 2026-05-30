बिजनौर में रामगंगा नदी में लघुशंका करने पर युवक को पीटा गया

बिजनौर में रामगंगा नदी में लघुशंका करने पर एक मुस्लिम युवक को स्थानीय युवकों ने पकड़कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
बिजनौर में रामगंगा नदी में लघुशंका करने पर एक मुस्लिम युवक को स्थानीय युवकों ने पकड़कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद माफस्थानीय युवकों ने पकड़कर युवक की पिटाई की।कालागढ़ बांध के पास रामगंगा में लघुशंका करते हुए मुस्लिम समाज के एक युवक को वहां मौजूद युवकों ने दबोच लिया। युवकों ने आरोपित को जमकर पीटा। बाद में कान पकड़कर माफी मांगने पर आरोपित युवक को छोड़ दिया। पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों की भीड़ जनपद में प्रवाहित हो रही नदियों के किनारों पर बढ़ रही है। लोग यहां स्नान कर रहे हैं। कालागढ़ बांध के पास भी रामगंगा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग नहाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां कुछ युवकों द्वारा लगातार रामगंगा में गंदगी फेंकने की शिकायत भी मिल रही हैं। कुछ दिन पहले स्थानीय युवकों ने मुस्लिम समाज के कुछ युवकों को मुर्गा और शराब पार्टी करते हुए नदी किनारे पकड़ा था। अब फिर एक घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दिख रहे युवकों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा हुआ है और उसकी पिटाई की जा रही है। युवक बता रहे हैं कि आरोपित ने जहां युवक नहा रहे थे, वहीं पर रामगंगा में लघुशंका कर दी। ऐसा करने से रोकने पर आरोपित ने युवकों से बहस भी की। जिस पर भड़के युवकों ने आरोपित को पीट दिया। बाद में हाथ जोड़कर व कान पकड़कर माफी मांगने पर आरोपित को छोड़ दिया गया.
बिजनौर में रामगंगा नदी में लघुशंका करने पर एक मुस्लिम युवक को स्थानीय युवकों ने पकड़कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद माफस्थानीय युवकों ने पकड़कर युवक की पिटाई की।कालागढ़ बांध के पास रामगंगा में लघुशंका करते हुए मुस्लिम समाज के एक युवक को वहां मौजूद युवकों ने दबोच लिया। युवकों ने आरोपित को जमकर पीटा। बाद में कान पकड़कर माफी मांगने पर आरोपित युवक को छोड़ दिया। पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों की भीड़ जनपद में प्रवाहित हो रही नदियों के किनारों पर बढ़ रही है। लोग यहां स्नान कर रहे हैं। कालागढ़ बांध के पास भी रामगंगा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग नहाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां कुछ युवकों द्वारा लगातार रामगंगा में गंदगी फेंकने की शिकायत भी मिल रही हैं। कुछ दिन पहले स्थानीय युवकों ने मुस्लिम समाज के कुछ युवकों को मुर्गा और शराब पार्टी करते हुए नदी किनारे पकड़ा था। अब फिर एक घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दिख रहे युवकों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा हुआ है और उसकी पिटाई की जा रही है। युवक बता रहे हैं कि आरोपित ने जहां युवक नहा रहे थे, वहीं पर रामगंगा में लघुशंका कर दी। ऐसा करने से रोकने पर आरोपित ने युवकों से बहस भी की। जिस पर भड़के युवकों ने आरोपित को पीट दिया। बाद में हाथ जोड़कर व कान पकड़कर माफी मांगने पर आरोपित को छोड़ दिया गया
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