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बिजनौर में हाईवे पर कार अनियंत्रित, आठ लोग घायल

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बिजनौर में हाईवे पर कार अनियंत्रित, आठ लोग घायल
हादसाकार दुर्घटनाबिजनौर
📆19-06-2026 19:51:00
📰Dainik Jagran
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देहरादून-नैनीताल हाईवे पर बिजनौर के ग्राम मानियावाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिरने से आठ लोग घायल हो गए। सभी घायल कलियर शरीफ से रामपुर जा रहे रिश्तेदार थे। घायलों को काशीपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है।

बिजनौर : अनियंत्रित होकर कार हाईवे किनारे गहरी खाई में पलटी, आठ घायल ; कलियर शरीफ से रामपुर जा रहे थे रिश्तेदार बिजनौर में देहरादून-नैनीताल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे रामपुर के आठ लोग घायल हो गए। ये सभी कलियर शरीफ से लौट रहकलियर शरीफ से लौट रहे रामपुर के आठ लोग घायल हुए। देहरादून-नैनीताल हाईवे पर ग्राम मानियावाला के पास अनियंत्रित होकर कार हाईवे किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गई। हादसे में रामपुर निवासी आठ लोग घायल हो गए। सभी लोग कलियर शरीफ से लौट रहे थे। घायल ों को काशीपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को सुबह ग्राम मानियावाला के पास देहरादून-नैनीताल हाईवे पर बनैली नदी के पुल के तीव्र मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित होने से खाई में जा गिरी। राहगीरों और ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और कसममपुर गढ़ी चौकी पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने चालक सहित सभी घायल ों को अस्पताल भेजा। घायल हुए लोगों ने बताया कि कार सवार सभी महिला और पुरुष आपस में रिश्तेदार हैं और कलियर शरीफ से वापस गांव मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर के लिए लौट रहे थे। कार फहीम अहमद चला रहा था। हादसे में कार में सवार तरन्नुम, शाहीन, मौहम्मद इकराम, मौहम्मद राशिद, शफीक, फूल जहां, इनामुर्रहमान घायल हुए हैं। घायल ों के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। एक घायल के स्वजन मोहम्मद शाकिर ने बताया कि इकराम की हालत गंभीर है.

बिजनौर : अनियंत्रित होकर कार हाईवे किनारे गहरी खाई में पलटी, आठ घायल; कलियर शरीफ से रामपुर जा रहे थे रिश्तेदार बिजनौर में देहरादून-नैनीताल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे रामपुर के आठ लोग घायल हो गए। ये सभी कलियर शरीफ से लौट रहकलियर शरीफ से लौट रहे रामपुर के आठ लोग घायल हुए।देहरादून-नैनीताल हाईवे पर ग्राम मानियावाला के पास अनियंत्रित होकर कार हाईवे किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गई। हादसे में रामपुर निवासी आठ लोग घायल हो गए। सभी लोग कलियर शरीफ से लौट रहे थे। घायलों को काशीपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को सुबह ग्राम मानियावाला के पास देहरादून-नैनीताल हाईवे पर बनैली नदी के पुल के तीव्र मोड़ पर कार अचानक अनियंत्रित होने से खाई में जा गिरी। राहगीरों और ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और कसममपुर गढ़ी चौकी पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने चालक सहित सभी घायलों को अस्पताल भेजा। घायल हुए लोगों ने बताया कि कार सवार सभी महिला और पुरुष आपस में रिश्तेदार हैं और कलियर शरीफ से वापस गांव मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर के लिए लौट रहे थे। कार फहीम अहमद चला रहा था। हादसे में कार में सवार तरन्नुम, शाहीन, मौहम्मद इकराम, मौहम्मद राशिद, शफीक, फूल जहां, इनामुर्रहमान घायल हुए हैं। घायलों के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। एक घायल के स्वजन मोहम्मद शाकिर ने बताया कि इकराम की हालत गंभीर है

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हादसा कार दुर्घटना बिजनौर देहरादून-नैनीताल हाईवे घायल

 

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