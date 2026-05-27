बिजली चोरी पर अंकुश के लिए उपभोक्ताओं से सहयोग, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर पर लगेंगे साइन बोर्ड

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बिजली चोरी रोकने के लिए उपभोक्ताओं से मदद मांग रहा है। रात में अचानक बढ़ी बिजली मांग को चोरी से जोड़ते हुए ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिससे उपभोक्ताओं को लोड का पता चलेगा। अधिकारियों को रात्रि गश्त और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसमें उपभोक्ताओं से सीधा सहयोग मांगा गया है। यह कदम रात के समय बिजली की मांग में अचानक वृद्धि को देखते हुए उठाया गया है जो तीन हजार मेगावाट से अधिक हो जाती है। अधिकारियों का मानना है कि इस असामान्य वृद्धि के पीछे बड़े पैमाने पर बिजली चोरी है जहां कटिया लगाकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ.
आशीष कुमार गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी इस अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि डिस्कॉम के रिकॉर्ड के अनुसार उस क्षेत्र का कुल विद्युत लोड कितना है और चोरी के कारण कितना अतिरिक्त लोड जुड़ गया है। इस पारदर्शिता से उपभोक्ता स्वयं चोरी के प्रति जागरूक होंगे और सहयोग करेंगे। गोयल ने कहा कि क्षमता से अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर और बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ती है। अगर चोरी पर अंकुश लगता है तो वास्तविक लोड ही रह जाएगा और बिजली आपूर्ति सुचारू रहेगी। मंगलवार को शक्तिभवन में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में गोयल ने बताया कि प्रदेश में बिजली की मांग 31,824 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और आगे और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों पर साइन बोर्ड लगाकर उपभोक्ताओं को बताएं कि कनेक्टेड लोड कितना है और कितना अतिरिक्त लोड बढ़ा है। चूंकि बिजली चोरी ही अत्यधिक लोड का मुख्य कारण है इसलिए उपभोक्ताओं के सहयोग से जांच कर लोड कम करने के प्रयास किए जाएं। कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी संबंधी शिकायतें बिजली मित्र पोर्टल पर दर्ज कर सकता है जिसका लिंक www.uppcl.org पर उपलब्ध है। इस पर फोटो और वीडियो भी साझा किए जा सकते हैं। बैठक में गोयल ने आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त लाइनों को जल्द ठीक करने और 1912 पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करने को कहा गया। उन्नाव में बदले गए ट्रांसफार्मर में तेल न होने की सही जानकारी न देने पर अधीक्षण अभियंता अमिय को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार ने बिलिंग एजेंसियों की बैठक में सभी उपभोक्ताओं को सही मीटर रीडिंग पर आधारित बिल समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए एजेंसियों को पर्याप्त मानव संसाधन तैनात करने को कहा गया और अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पर्याप्त मानव संसाधन न होने पर एजेंसियों को नोटिस जारी करने और लापरवाही पर टेरा सॉफ्ट एजेंसी को नोटिस देने के निर्देश दिए गए। एमडी ने सभी मुख्य अभियंताओं (जोन) को अपने क्षेत्रों में बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। इस प्रकार प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने और आपूर्ति सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें उपभोक्ताओं की भागीदारी अहम है। इससे न केवल बिजली की बर्बादी रुकेगी बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा भी मिलेगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का मानना है कि जन सहयोग से बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है और इससे सभी को लाभ होगा
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