बिना मिट्टी के टमाटर: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आईमैक फिल्म फार्मिंग एक नई शुरुआत

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार नई तकनीक आईमैक फिल्म फार्मिंग आई है, जो मिट्टी के बिना टमाटर उगने की क्षमता प्रदान करती है।

क्या बिना मिट्टी के टमाटर उगाए जा सकते हैं? यह तो एक सामान्य मान्यता है की टमाटर की खेती के लिए मिट्टी ज़रूरी है, परंतु अब उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह संभव हो गया है। जापानी नई तकनीक आईमैक फिल्म फार्मिंग ने इस संभव को हक़ीकत में बदला। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयू) में इस तकनीक से किए गए प्रयोग के शानदार परिणाम सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि भविष्य में किसान इस तकनीक से टमाटर और दूसरी सब्जियां उगाकर अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकेंगे। \ इस

तकनीक को जापान से सीखकर सीएमए विवि के शाकभाजी विभाग में एक साल पहले रिसर्च शुरू किया गया था। कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव ने बताया कि मिट्टी के बिना चेरी टोमैटो की अच्छी फसल तैयार की गई है। हाल ही में सीएम योगी के आर्थिक सलाहकार डॉ. केवी राजू ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और इस तकनीक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह तकनीक किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। डॉ. राजीव ने बताया कि आईमैक फिल्म फार्मिंग सामान्य हाइड्रोपोनिक्स से अधिक कारगर है। इस तकनीक में 75 प्रतिशत तक पानी लगता है, जिसकी वजह से, कम पानी वाले इलाके, पथरीले इलाके और रेगिस्तान में भी २००७ वाला टमाटर उगाया जा सकता है। जापान में गाबा यौगिक का इस तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पौधों पर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं पड़ता। इससे पौधे मुरझाए नहीं और इनमें कोई अन्य समस्या आती नहीं है। इस तरीके से उगने वाले टमाटर अन्य टमाटरों के मुकाबले ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट होते हैं





News Nation / 🏆 15. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

आईमैक फिल्म फार्मिंग टमाटर की खेती मिट्टी रहित खेती उत्तर प्रदेश नई तकनीक

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें