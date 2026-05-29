बिना अनुमति पार्टी करने पर 107 छात्रों पर जुर्माना, छेड़छाड़ मामले में आरोपियों ने मांगी माफी

डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बिना अनुमति पार्टी करने पर 107 छात्रों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एक अलग छेड़छाड़ मामले में आरोपी छात्रों ने माफी मांगी, जिसके बाद पीड़ित छात्राओं ने शिकायत वापस ले ली।
डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय ( RMLNLU ) में बीए एलएलबी फाइनल ईयर के छात्रों ने 19 मई की देर रात बिना अनुमति के कैंपस में डीजे और डांस पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी कई घंटों तक चली, जिसके दौरान सुरक्षाकर्मियों ने प्रशासन को सूचना दी। विश्वविद्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 110 छात्रों की पहचान की। इन छात्रों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई। शुक्रवार को तीन छात्रों के जवाब सही पाए जाने पर उन्हें जुर्माने से छूट दी गई, जबकि 107 छात्रों पर आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ.
शशांक शेखर ने बताया कि बिना अनुमति पार्टी करना विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इस घटना के अलावा, विश्वविद्यालय में एक छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था, जिसमें दो छात्राओं ने कुछ छात्रों के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि इन छात्रों ने परिसर में अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की। ICC ने मामले की जांच शुरू की और दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया। इस बीच, आरोपी छात्रों ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया। पीड़ित छात्राओं ने स्वेच्छा से अपनी शिकायत वापस ले ली, जिसे ICC ने नियमानुसार रिकॉर्ड पर लिया। प्रवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से निपटा जाता है। दोनों घटनाओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सक्रियता को दर्शाया है। एक ओर जहां बिना अनुमति पार्टी करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाकर अनुशासन बनाए रखा गया, वहीं दूसरी ओर छेड़छाड़ के मामले में माफी के बाद शिकायत वापस लेने से मामला सुलझ गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की घटनाओं से छात्रों में अनुशासन और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों को किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, और सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
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