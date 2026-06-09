बिरसा मुंडा: अंग्रेजों का डर और गुपचुप अंतिम संस्कार

बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, के जीवन, संघर्ष, और 9 जून 1900 को हुई उनकी रहस्यमयी मौत और ब्रिटिश सरकार द्वारा गुपचुप अंतिम संस्कार की कहानी। उनके आंदोलन का प्रभाव और विरासत।

बिरसा मुंडा , जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी और आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। उनका आंदोलन 1895 से 1900 तक चला, और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बिरसा ने हिंदू और ईसाई धर्म का गहरा अध्ययन किया और बाद में बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जो आदिवासी संस्कृति और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, जिसे ब्रिटिश सरकार ने हैजा बताया, लेकिन कई इतिहास कारों को संदेह है कि उन्हें जहर दिया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार बिरसा से इस कदर डरी हुई थी कि उन्होंने उनके शव को परिवार को सौंपना उचित नहीं समझा। इसके बजाय, उसी दिन शाम को कोकर के डिस्टिलरी पुल के पास, जो उस समय एक सुनसान जंगली क्षेत्र था, गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह स्थान आज भी रांची में स्थित है, लेकिन अब यह शहरीकरण के कारण बदल चुका है। बिरसा की मौत के बाद, ईसाई मिशनरी पत्रिका 'घरबंधु' ने 15 जून 1900 के अंक में इस घटना को 'दाऊद बिरसा मर गया' शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसमें उनकी मौत पर आश्चर्य और संदेह व्यक्त किया गया। पत्रिका ने लिखा कि जेल में केवल बिरसा और उनके साथी बराया मुंडा ही हैजा से पीड़ित हुए, जबकि अन्य कैदी स्वस्थ रहे, जिससे विष देने की संभावना का अनुमान लगाया गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि ब्रिटिश सरकार को 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) बनाना पड़ा, जो आदिवासी भूमि की रक्षा करता है और आज भी लागू है। उनके बलिदान के बाद, रांची जेल का नाम बदलकर धरती आबा के नाम पर रखा गया, और उनके अंतिम संस्कार स्थल पर एक स्मारक बनाया गया। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान बिरसा मुंडा की चर्चा जोरों पर हुई, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड राज्य बनने के बाद, पुरानी जेल को एक स्मारक और पार्क में बदल दिया गया, जहां बिरसा की प्रतिमा स्थापित की गई है। बिरसा मुंडा का योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि सामाजिक सुधार और आदिवासी अधिकारों के लिए भी अविस्मरणीय है। उन्हें पैगंबर और मसीहा भी कहा गया, और ब्रिटिश लेखकों ने उनकी तुलना ईसा मसीह से की। उनके आंदोलन ने आदिवासी समाज में जागरूकता और एकता का संचार किया, और वे आज भी लाखों लोगों के प्रेरणास्रोत हैं.

बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी और आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। उनका आंदोलन 1895 से 1900 तक चला, और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बिरसा ने हिंदू और ईसाई धर्म का गहरा अध्ययन किया और बाद में बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जो आदिवासी संस्कृति और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, जिसे ब्रिटिश सरकार ने हैजा बताया, लेकिन कई इतिहासकारों को संदेह है कि उन्हें जहर दिया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार बिरसा से इस कदर डरी हुई थी कि उन्होंने उनके शव को परिवार को सौंपना उचित नहीं समझा। इसके बजाय, उसी दिन शाम को कोकर के डिस्टिलरी पुल के पास, जो उस समय एक सुनसान जंगली क्षेत्र था, गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह स्थान आज भी रांची में स्थित है, लेकिन अब यह शहरीकरण के कारण बदल चुका है। बिरसा की मौत के बाद, ईसाई मिशनरी पत्रिका 'घरबंधु' ने 15 जून 1900 के अंक में इस घटना को 'दाऊद बिरसा मर गया' शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसमें उनकी मौत पर आश्चर्य और संदेह व्यक्त किया गया। पत्रिका ने लिखा कि जेल में केवल बिरसा और उनके साथी बराया मुंडा ही हैजा से पीड़ित हुए, जबकि अन्य कैदी स्वस्थ रहे, जिससे विष देने की संभावना का अनुमान लगाया गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि ब्रिटिश सरकार को 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) बनाना पड़ा, जो आदिवासी भूमि की रक्षा करता है और आज भी लागू है। उनके बलिदान के बाद, रांची जेल का नाम बदलकर धरती आबा के नाम पर रखा गया, और उनके अंतिम संस्कार स्थल पर एक स्मारक बनाया गया। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान बिरसा मुंडा की चर्चा जोरों पर हुई, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड राज्य बनने के बाद, पुरानी जेल को एक स्मारक और पार्क में बदल दिया गया, जहां बिरसा की प्रतिमा स्थापित की गई है। बिरसा मुंडा का योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि सामाजिक सुधार और आदिवासी अधिकारों के लिए भी अविस्मरणीय है। उन्हें पैगंबर और मसीहा भी कहा गया, और ब्रिटिश लेखकों ने उनकी तुलना ईसा मसीह से की। उनके आंदोलन ने आदिवासी समाज में जागरूकता और एकता का संचार किया, और वे आज भी लाखों लोगों के प्रेरणास्रोत हैं





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