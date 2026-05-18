बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय ने महादेव सट्टा से जुड़े खातों को अनफ्रीज करने को खारिज किया

बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय ने महादेव सट्टा खातों के अनफ्रीज करने की याचिका को खारिज कर दिया है। उमेदवार विकास कुमार सिंह के खाता अनफ्रीज करने से जिला सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला किया है। विकास कुमार सिंह का खाता फ्रीज किया गया था। सीवान जिले के रजत जैन ने एजेंट्स के साथ मिलकर महादेव आनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क तैयार किया। यह नेटवर्क के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का संचालन किया गया है। धांधली और साबित मामले में जांच कर रही पुलिस ने विकास की बैंक खातों और उसमें जमा राशि को डीबिट फ्रीज किया था। उसके बाद विकास की यह याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराधी के बैंक खाते को अनफ्रीज करने का अधिकार नहीं है.

बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय ने महादेव सट्टा से जुड़े बैंक खातों को अनफ्रीज करने की याचिका खारिज कर दी है। विकास कुमार सिंह के खाता को अनफ्रीज करने से Tòa मना किया। सीवान जिले के रजत जैन ने बिहार के साथ मिलकर महादेव आनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क तैयार किया। याचिका में बताया था कि इस नेटवर्क के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन संचालित किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते का उपयोग अपराध की कमाई या संदिग्ध लेन-देन के लिए हुआ है, तो उसे अनफ्रीज करने का अधिकार नहीं है। तारबहार थाने में धोखाधड़ी और साजिश का मामला दर्ज है.

बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय ने महादेव सट्टा से जुड़े बैंक खातों को अनफ्रीज करने की याचिका खारिज कर दी है। विकास कुमार सिंह के खाता को अनफ्रीज करने से Tòa मना किया। सीवान जिले के रजत जैन ने बिहार के साथ मिलकर महादेव आनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क तैयार किया। याचिका में बताया था कि इस नेटवर्क के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन संचालित किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के बैंक खाते का उपयोग अपराध की कमाई या संदिग्ध लेन-देन के लिए हुआ है, तो उसे अनफ्रीज करने का अधिकार नहीं है। तारबहार थाने में धोखाधड़ी और साजिश का मामला दर्ज है





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