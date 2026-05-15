बिल्डर-बायर एग्रीमेंट: घर खरीदने से पहले समझें इसके जरूरी नियम और कानूनी बारीकियां

प्रॉपर्टी खरीदते समय बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की भूमिका और इसके महत्वपूर्ण क्लॉज के बारे में विस्तार से जानें ताकि आप भविष्य की धोखाधड़ी और कानूनी विवादों से बच सकें।
घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी जीवन भर की जमापूंजी लगा देते हैं और कई बार भारी-भरकम होम लोन का बोझ भी उठाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है बिल्डर-बायर एग्रीमेंट या बीबीए। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह एक कानूनी समझौता है जो बिल्डर और खरीदार के बीच प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ी सभी शर्तों को निर्धारित करता है। अक्सर देखा गया है कि घर खरीदार फ्लैट की कीमत, आकर्षक डिस्काउंट और ईएमआई ऑफर्स के आकर्षण में आकर इस एग्रीमेंट की बारीक शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं। यही वह जगह है जहां भविष्य में विवादों की नींव पड़ती है। पजेशन में देरी, छिपे हुए शुल्क, पार्किंग विवाद और निर्माण की खराब गुणवत्ता जैसे मुद्दे केवल इसलिए सामने आते हैं क्योंकि खरीदारों ने एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझा था। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा एक्ट 2016 के आने के बाद अब इन समझौतों में पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन फिर भी खरीदार को जागरूक रहना अनिवार्य है। बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की बारीकियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में कोर्ट या रेरा केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और लिखित शर्तों को ही आधार मानते हैं। यदि आपने बिल्डर से मौखिक रूप से कोई वादा लिया है लेकिन वह एग्रीमेंट में दर्ज नहीं है, तो उसे साबित करना लगभग असंभव हो जाता है। इस दस्तावेज में सबसे पहले पजेशन की समय सीमा और ग्रेस पीरियड का उल्लेख होना चाहिए। कई बिल्डर पजेशन की तारीख को अस्पष्ट रखते हैं ताकि देरी होने पर वे जवाबदेही से बच सकें। इसके अलावा कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट-अप एरिया का अंतर समझना बहुत जरूरी है। रेरा के नियमों के अनुसार अब प्रॉपर्टी कारपेट एरिया के आधार पर बेची जानी चाहिए, जो वास्तव में वह क्षेत्र है जहां आप कालीन बिछा सकते हैं। कई खरीदारों को बाद में पता चलता है कि उन्होंने जिस एरिया के पैसे दिए थे, वह वास्तव में बहुत कम है। पेमेंट शेड्यूल भी एक अहम हिस्सा है, जिसमें यह साफ होना चाहिए कि किस स्टेज पर कितना भुगतान करना है, जीएसटी की गणना कैसे होगी और भुगतान में देरी होने पर कितना ब्याज लगेगा। इसके अलावा पार्किंग स्पेस और अन्य सुविधाओं का विवरण भी एग्रीमेंट में स्पष्ट होना चाहिए। अपार्टमेंट्स में पार्किंग को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके स्लॉट की संख्या, उसकी स्थिति और वह कवर्ड है या ओपन, इसकी पूरी जानकारी लिखित में हो। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज होता है पेनल्टी क्लॉज। अक्सर बिल्डर ऐसा अनुबंध बनाते हैं जिसमें खरीदार की गलती पर भारी जुर्माना होता है लेकिन बिल्डर द्वारा पजेशन में देरी करने पर मामूली मुआवजा। एक संतुलित एग्रीमेंट वही है जहां दोनों पक्षों के लिए जवाबदेही तय हो। रिफंड और कैंसलेशन पॉलिसी को भी गहराई से पढ़ें कि यदि आप किसी कारणवश प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो कितनी राशि काटी जाएगी और रिफंड मिलने में कितना समय लगेगा। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, जैसे फ्लोरिंग, फिटिंग्स और पेंट की स्पेसिफिकेशन भी इसमें शामिल होनी चाहिए ताकि बिल्डर घटिया सामग्री का उपयोग न कर सके। एक और जटिल क्लॉज होता है फोर्स मेज्योर, जिसका उपयोग बिल्डर प्राकृतिक आपदा या सरकारी मंजूरी में देरी का हवाला देकर पजेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। खरीदारों को यह देखना चाहिए कि यह क्लॉज बहुत अधिक व्यापक तो नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग अक्सर बिल्डर द्वारा समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेरा के अनुसार, कोई भी बिल्डर बिना लिखित एग्रीमेंट के खरीदार से कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं ले सकता है। यह नियम खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अंत में एक्सपर्ट्स यह सलाह देते हैं कि यदि कोई बिल्डर आपको एग्रीमेंट का ड्राफ्ट पहले देखने से मना करता है, तो वह एक बड़ा रेड फ्लैग है और आपको ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी बना लेनी चाहिए। याद रखें कि एक अच्छी तरह से पढ़ा और समझा गया एग्रीमेंट ही आपके निवेश की असली सुरक्षा है.
घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी जीवन भर की जमापूंजी लगा देते हैं और कई बार भारी-भरकम होम लोन का बोझ भी उठाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है बिल्डर-बायर एग्रीमेंट या बीबीए। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह एक कानूनी समझौता है जो बिल्डर और खरीदार के बीच प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ी सभी शर्तों को निर्धारित करता है। अक्सर देखा गया है कि घर खरीदार फ्लैट की कीमत, आकर्षक डिस्काउंट और ईएमआई ऑफर्स के आकर्षण में आकर इस एग्रीमेंट की बारीक शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं। यही वह जगह है जहां भविष्य में विवादों की नींव पड़ती है। पजेशन में देरी, छिपे हुए शुल्क, पार्किंग विवाद और निर्माण की खराब गुणवत्ता जैसे मुद्दे केवल इसलिए सामने आते हैं क्योंकि खरीदारों ने एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझा था। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा एक्ट 2016 के आने के बाद अब इन समझौतों में पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन फिर भी खरीदार को जागरूक रहना अनिवार्य है। बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की बारीकियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में कोर्ट या रेरा केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और लिखित शर्तों को ही आधार मानते हैं। यदि आपने बिल्डर से मौखिक रूप से कोई वादा लिया है लेकिन वह एग्रीमेंट में दर्ज नहीं है, तो उसे साबित करना लगभग असंभव हो जाता है। इस दस्तावेज में सबसे पहले पजेशन की समय सीमा और ग्रेस पीरियड का उल्लेख होना चाहिए। कई बिल्डर पजेशन की तारीख को अस्पष्ट रखते हैं ताकि देरी होने पर वे जवाबदेही से बच सकें। इसके अलावा कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट-अप एरिया का अंतर समझना बहुत जरूरी है। रेरा के नियमों के अनुसार अब प्रॉपर्टी कारपेट एरिया के आधार पर बेची जानी चाहिए, जो वास्तव में वह क्षेत्र है जहां आप कालीन बिछा सकते हैं। कई खरीदारों को बाद में पता चलता है कि उन्होंने जिस एरिया के पैसे दिए थे, वह वास्तव में बहुत कम है। पेमेंट शेड्यूल भी एक अहम हिस्सा है, जिसमें यह साफ होना चाहिए कि किस स्टेज पर कितना भुगतान करना है, जीएसटी की गणना कैसे होगी और भुगतान में देरी होने पर कितना ब्याज लगेगा। इसके अलावा पार्किंग स्पेस और अन्य सुविधाओं का विवरण भी एग्रीमेंट में स्पष्ट होना चाहिए। अपार्टमेंट्स में पार्किंग को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके स्लॉट की संख्या, उसकी स्थिति और वह कवर्ड है या ओपन, इसकी पूरी जानकारी लिखित में हो। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज होता है पेनल्टी क्लॉज। अक्सर बिल्डर ऐसा अनुबंध बनाते हैं जिसमें खरीदार की गलती पर भारी जुर्माना होता है लेकिन बिल्डर द्वारा पजेशन में देरी करने पर मामूली मुआवजा। एक संतुलित एग्रीमेंट वही है जहां दोनों पक्षों के लिए जवाबदेही तय हो। रिफंड और कैंसलेशन पॉलिसी को भी गहराई से पढ़ें कि यदि आप किसी कारणवश प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो कितनी राशि काटी जाएगी और रिफंड मिलने में कितना समय लगेगा। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, जैसे फ्लोरिंग, फिटिंग्स और पेंट की स्पेसिफिकेशन भी इसमें शामिल होनी चाहिए ताकि बिल्डर घटिया सामग्री का उपयोग न कर सके। एक और जटिल क्लॉज होता है फोर्स मेज्योर, जिसका उपयोग बिल्डर प्राकृतिक आपदा या सरकारी मंजूरी में देरी का हवाला देकर पजेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। खरीदारों को यह देखना चाहिए कि यह क्लॉज बहुत अधिक व्यापक तो नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग अक्सर बिल्डर द्वारा समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेरा के अनुसार, कोई भी बिल्डर बिना लिखित एग्रीमेंट के खरीदार से कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं ले सकता है। यह नियम खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अंत में एक्सपर्ट्स यह सलाह देते हैं कि यदि कोई बिल्डर आपको एग्रीमेंट का ड्राफ्ट पहले देखने से मना करता है, तो वह एक बड़ा रेड फ्लैग है और आपको ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी बना लेनी चाहिए। याद रखें कि एक अच्छी तरह से पढ़ा और समझा गया एग्रीमेंट ही आपके निवेश की असली सुरक्षा है
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट रेरा कानून प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होम बाइंग टिप्स रियल एस्टेट गाइड