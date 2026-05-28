बिहार कांग्रेस ने पटना के सदाकत आश्रम में तीन दिवसीय वैचारिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

बिहार कांग्रेस ने 29‑31 मई तक पटना के सदाकत आश्रम में "सर्वोदय संकल्प शिविर" आयोजित किया, जिसमें गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा, संविधानिक मूल्यों और संगठनात्मक रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

बिहार कांग्रेस ने 29 से 31 मई तक पटना के सदाकत आश्रम में तीन दिवसीय " सर्वोदय संकल्प शिविर " का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को गांधीवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर वैचारिक रूप से सुदृढ़ करना है। इस शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर मान्य महात्मा गांधी की अहिंसात्मक राजनीति , सामाजिक समानता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समग्र विकास मंच, राष्ट्र निर्माण की दिशा‑निर्देश और संविधानिक मूल्यों की गहरी समझ प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सत्रों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, जनसरोकार, संविधान की प्रमुख धाराएँ तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ को उजागर किया जाएगा, जिससे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने विचारों को सुदृढ़ कर सकें। शिविर के दौरान संगठनात्मक विस्तार, पार्टी के गठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने और उभरती राजनीति क चुनौतियों का सामना करने की रणनीतियों पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वर्तमान राजनीति क माहौल में विचारधारात्मक प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी तैयार करता है। पहले चरण में अप्रैल में आयोजित प्रारम्भिक शिविर में चयनित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लेकर सकारात्मक परिणाम दर्शाए थे, जिसके बाद इस चरण में व्यापक स्तर पर सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है। अब इस सीख को बड़े पैमाने पर लागू करते हुए पार्टी अपने grassroots (जमीनी स्तर) कार्य को सक्रिय करने और समाज में कांग्रेस की उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में काम कर रही है। शिविर के समापन के बाद, पार्टी द्वारा आयोजित मूल्यांकन सत्र में यह देखा जाएगा कि किस हद तक कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी और नेहरूवादी सिद्धांतों को अपने कार्य में समाहित किया है, तथा भविष्य में किस प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इस पहल के साथ ही, कांग्रेस ने हाल ही में तीन वरिष्ठ नेताओँ-राशिद फाखरी, (अन्य दो नाम) को पार्टी से बाहर करने का कदम उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अब अपने अंदरूनी अनुशासन को सुदृढ़ कर रही है तथा विरोधी गतिविधियों के प्रति कड़ा रुख अपना रही है। यह निर्णय भी इस व्यापक वैचारिक पुनरुत्थान प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य बिहार में कांग्रेस को एक सशक्त, विचारशील और जनता के भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करना है.

बिहार कांग्रेस ने 29 से 31 मई तक पटना के सदाकत आश्रम में तीन दिवसीय "सर्वोदय संकल्प शिविर" का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को गांधीवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर वैचारिक रूप से सुदृढ़ करना है। इस शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर मान्य महात्मा गांधी की अहिंसात्मक राजनीति, सामाजिक समानता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समग्र विकास मंच, राष्ट्र निर्माण की दिशा‑निर्देश और संविधानिक मूल्यों की गहरी समझ प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सत्रों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, जनसरोकार, संविधान की प्रमुख धाराएँ तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ को उजागर किया जाएगा, जिससे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने विचारों को सुदृढ़ कर सकें। शिविर के दौरान संगठनात्मक विस्तार, पार्टी के गठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने और उभरती राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की रणनीतियों पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में विचारधारात्मक प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी तैयार करता है। पहले चरण में अप्रैल में आयोजित प्रारम्भिक शिविर में चयनित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लेकर सकारात्मक परिणाम दर्शाए थे, जिसके बाद इस चरण में व्यापक स्तर पर सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है। अब इस सीख को बड़े पैमाने पर लागू करते हुए पार्टी अपने grassroots (जमीनी स्तर) कार्य को सक्रिय करने और समाज में कांग्रेस की उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में काम कर रही है। शिविर के समापन के बाद, पार्टी द्वारा आयोजित मूल्यांकन सत्र में यह देखा जाएगा कि किस हद तक कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी और नेहरूवादी सिद्धांतों को अपने कार्य में समाहित किया है, तथा भविष्य में किस प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इस पहल के साथ ही, कांग्रेस ने हाल ही में तीन वरिष्ठ नेताओँ-राशिद फाखरी, (अन्य दो नाम) को पार्टी से बाहर करने का कदम उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अब अपने अंदरूनी अनुशासन को सुदृढ़ कर रही है तथा विरोधी गतिविधियों के प्रति कड़ा रुख अपना रही है। यह निर्णय भी इस व्यापक वैचारिक पुनरुत्थान प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य बिहार में कांग्रेस को एक सशक्त, विचारशील और जनता के भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित करना है





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