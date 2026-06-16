बिहार में अश्लील या जातिसूचक गीत बजाने पर एक्शन होगा। कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को अश्लील और जातिसूचक गीतों पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है।

बिहार में अश्लील या जातिसूचक गीत बजाने पर एक्शन होगा। कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को अश्लील और जातिसूचक गीत ों पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है। सार्वजनिक स्थल ों पर ऐसे गीतों से समाज में वैमनस्य और अशांति बढ़ रही है। विभाग ने कहा है कि बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कलाओं एवं लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अश्लील एवं जातिसूचक भावना भड़काने वाले गीतों के प्रसारण पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कला एवं संस्कृति मंत्री डा.

प्रमोद कुमार ने कहा कि समाज में विभाजन, अश्लीलता अथवा वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक कदम निरंतर उठाए जाते रहेंगे। विभागीय सचिव प्रणव कुमार ने मंगलवार को जारी किए गए पत्र की प्रतिलिपि सभी जिलों के डीएम-एसपी को भी भेजी है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, बाजार, वाहनों, विवाह समारोहों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में अश्लील, द्विअर्थी तथा जातिसूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीत खुलेआम बजाए जा रहे हैं। इसके कारण समाज में आपसी भाईचारा एवं सौहार्द्र के बदले अश्लीलता, हिंसक घटनाएं, आपसी द्वेष, वैमनस्य, कटुता और अशांति बढ़ रही है। इन गानों के प्रसारण से महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध है तथा इससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होता है





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