बिहार में मानसून की दस्तक के साथ आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है, 5 लोगों की मौत

बिहार में मानसून की दस्तक के साथ आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने जनजीवन को प्रभावित किया है। खगड़िया में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की जान गई। मौसम के इस कहर में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड की बलतारा पंचायत स्थित कनहौली गांव में खेतों में काम कर रहे लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली ने दो युवकों की जान ले ली। इतमादी गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

बिहार में मानसून की दस्तक के साथ आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है, जिससे अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और कई झुलस गए हैं। खगड़िया में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की जान गई। बिहार में मानसून की दस्तक राहत से ज्यादा आफत लेकर आई है। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम के इस कहर में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड की बलतारा पंचायत स्थित कनहौली गांव में खेतों में काम कर रहे लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली ने दो युवकों की जान ले ली। इतमादी गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

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