बिहार में ईबोला वायरस खतरे पर अलर्ट, पीएमसीएच में 8 बेड आरक्षित

बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ईबोला वायरस के संभावित खतरे पर अलर्ट जारी कर दिया है। पटना के पीएमसीएच में आठ बेड सुरक्षित रखे गए हैं और अजय अरुण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दानापुर अस्पताल में आब्जर्बेशन सेंटर बनाया गया है। तब तक कोई मामला नहीं आया, लेकिन एहतियात बढ़ाकर लोगों से सतर्क रहने का आह्वान किया गया है।

ईबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। पटना के प्रधान शहतूतीय चिकित्सा अस्पताल ( पीएमसीएच ) में आठ बेड आरक्षित किए गए हैं और अजय अरुण को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दवाएं, पीपीई किट और आइसोलेशन व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल बिहार में ईबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद एहतियात बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने और संदिग्ध मरीजों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉ.

राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार चार बेड का विशेष वार्ड बनाकर सुरक्षित कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉ.

योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि ईबोला को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में संक्रमण जैसे लक्षण मिलते हैं या प्रभावित देशों से यात्रा कर लौटे लोगों की सूचना मिलती है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए। उन्होंने बताया कि संभावित मरीजों की निगरानी और प्राथमिक देखभाल के लिए पटना के दानापुर में अनुसंधान के लिए एक आब्जर्बेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यहां संदिग्ध मरीजों को अलग रखकर उनकी जांच और निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की तैयारी भी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ईबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी, मल या अन्य शारीरिक द्रवों के संपर्क से फैलती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, गले में दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर स्थिति में रक्तस्राव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध लक्षण की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करने की अपील की है। यह तैयारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईबोला के संक्रमण के मामलों के बाद की गई है, जिससे संभावित जोखिम के प्रति जागरूकता और तैयारी बढ़ाने का प्रयास है। बिहार में फिलहाल कोई संक्रमित मामला नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य प्रणाली को सतर्क रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पीएमसीएच में विशेष वार्ड का निर्माण, आब्जर्बेशन सेंटर की स्थापना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था इस मुश्किल समय में महत्वपूर्ण है। सिविल सर्जन डॉ.

मंडल ने कहा कि यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति में संदिग्ध लक्षण मिलें तो उसे दानापुर अस्पताल के आब्जर्बेशन सेंटर में रखा जाएगा। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारी पूरी रखने को भी कहा गया है





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