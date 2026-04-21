बिहार की राजनीति में निशांत कुमार का बड़ा कदम: तीन मई से शुरू होगी बिहार यात्रा

नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आगामी तीन मई से बिहार यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया है। वे जनता के बीच जाकर पिता के विकास कार्यों को रखेंगे और संगठन को मजबूती देंगे।
बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती दिख रही है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अब सक्रिय रूप से कमान संभालने के संकेत दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, निशांत आगामी तीन मई से अपनी बहुप्रतीक्षित बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाना है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हुई एक विशेष चर्चा के दौरान
उन्होंने इस योजना का खुलासा किया। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक भ्रमण नहीं होगी, बल्कि इसके माध्यम से वे अपने पिता नीतीश कुमार द्वारा पिछले दो दशकों में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता के समक्ष रखेंगे। इस दौरान वे आम नागरिकों की राय जानेंगे और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। यात्रा में वरिष्ठ नेता संजय झा, जिन्हें वे संजय अंकल कहकर संबोधित करते हैं, भी उनके साथ मार्गदर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। हाल के दिनों में निशांत कुमार की सक्रियता में अचानक तेजी देखी गई है। पार्टी में शामिल होने के बाद से ही वे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे वह इफ्तार पार्टियां हों या युवा नेताओं के साथ मुलाकात। बीते रविवार को उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, अररिया और बांका जैसे प्रमुख मंडलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए कार्ययोजना तैयार करना था। निशांत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन और निरंतरता ही सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने गरीब समुदायों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी निगरानी पर विशेष जोर दिया। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए भी शासन की प्राथमिकताओं से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इस दौरान पार्टी के राज्य अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद के उपनेता ललन कुमार सर्राफ और मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह जैसे दिग्गजों की उपस्थिति ने निशांत के प्रयासों को और मजबूती प्रदान की। निशांत ने बैठक में यह भी आश्वस्त किया कि जदयू का भविष्य पूरी तरह से नीतीश कुमार के कुशल मार्गदर्शन और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों पर टिका है। उन्होंने वर्ष 2005 के बाद राज्य में आई कानून व्यवस्था की स्थिरता का श्रेय अपने पिता को दिया। निशांत ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि कैसे पिछले बीस वर्षों में पुलिस ढांचे का विस्तार हुआ है, जिसमें नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और कर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि शामिल है। उनका मानना है कि इन ठोस प्रयासों ने राज्य में विकास के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया है। अब निशांत का लक्ष्य इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। उनकी यह बिहार यात्रा आगामी राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि वे सीधे जनता से जुड़कर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे हैं
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