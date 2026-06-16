बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फिर हाई-टेक फर्जीवाद: वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ के साथ 6 मुन्नाभाइयों को गिरफ्तार

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान फिर से बड़ा फर्जीवाद का मामला सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पूर्णिया और अररिया जिलों में कुल छह शातिरों को गिरफ्तार किया, जो वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों के पास से जाली प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान फिर से बड़ा फर्जीवाद का मामला सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पूर्णिया और अररिया जिलों में कुल छह 'मुन्नाभाइयों' को गिरफ्तार किया, जो वॉकी-टॉकी , ब्लूटूथ और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कर रहे थे। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र में जिला स्कूल केंद्र में पहली पाली की परीक्षा चल रही थी, जहां पवन कुमार की जगह उनके सगे भाई प्रतीक कुमार और एक अन्य शातिर सुजीत कुमार पकड़े गए। दूसरे मामले में बीबीएम उच्च विद्यालय केंद्र पर पटना के धीरज कुमार की जगह सारण (छपरा) जिले के संदीप कुमार परीक्षा लिख रहे थे। तीसरी कार्रवाई नगर थाना की सरस्वती विद्या मंदिर बाघमारा केंद्र पर हुई, जहां मो.
अयुब अंसारी परीक्षार्थी मो. नाजिर अंसारी को नकल कराने आए थे। अररिया में प्लस टू उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर नवादा के विधान कुमार को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया। सभी गिरफ्तार करिए गए आरोपित बिहार के विभिन्न जिलों गया, सारण, नवादा और रोहतास के रहने वाले हैं। उनके पास जाली प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस बड़े गैंग के मुख्य सरगनाओं की तलाश जुट गई है
बिहार सिपाही भर्ती फर्जीवाद वॉकी-टॉकी ब्लूटूथ मुन्नाभाई गिरफ्तार पूर्णिया अररिया पुलिस नकल
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